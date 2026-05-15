Українська тенісистка Еліна Світоліна (№ 10 WTA) пробилася у фінал турніру WTA 1000 у Римі.

У півфіналі змагання Світоліна зустрічалася з Ігою Свьонтек (WTA № 3) з Польщі.

У першому сеті українка програла два гейми на своїх подачах, але виконала три брейки, які дозволили виграти — 6:4. Другу партію Світоліна програла — 2:6.

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У вирішальному третьому сеті Еліна ідеально відіграла на своїх подачах, змусила суперницю помилятися, внаслідок чого зробила два брейки та виграла поєдинок — 6:2.

Це була сьома особиста зустріч тенісисток, рахунок у протистоянні - 4:3 на користь польки.

Рим, Італія.

Півфінал.

Еліна Світоліна (Україна) — Іга Свьонтек (Польща) — 6:4, 2:6, 6:2

Матч тривав 2 години і 16 хвилин. За цей час Світоліна виконала дві подачі навиліт, допустила шість подвійних помилок і реалізувала шість із дев’яти брейк-пойнтів.

У чвертьфіналі Світоліна перемогла другу ракетку світу Олену Рибакіну з Казахстану. У фіналі турніру суперницею українки стане американка Корі Гауфф, яка є четвертою ракеткою світу.

Зазначимо, що Еліна зіграє у фіналі в Римі втретє в кар'єрі - у 2017 і 2018 роках вона перемагала на турнірі.

Повідомлялося, що Світоліна відреагувала на зняття санкцій з білоруського спорту.