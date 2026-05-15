Світоліна вийшла у фінал турніру в Римі, обігравши третю ракетку світу — відео
Еліна Світоліна обіграла Ігу Свьонтек (Фото: REUTERS/Ciro De Luca)
Українська тенісистка Еліна Світоліна (№ 10 WTA) пробилася у фінал турніру WTA 1000 у Римі.
У півфіналі змагання Світоліна зустрічалася з Ігою Свьонтек (WTA № 3) з Польщі.
У першому сеті українка програла два гейми на своїх подачах, але виконала три брейки, які дозволили виграти — 6:4. Другу партію Світоліна програла — 2:6.
У вирішальному третьому сеті Еліна ідеально відіграла на своїх подачах, змусила суперницю помилятися, внаслідок чого зробила два брейки та виграла поєдинок — 6:2.
Це була сьома особиста зустріч тенісисток, рахунок у протистоянні - 4:3 на користь польки.
Рим, Італія.
Півфінал.
Еліна Світоліна (Україна) — Іга Свьонтек (Польща) — 6:4, 2:6, 6:2
Матч тривав 2 години і 16 хвилин. За цей час Світоліна виконала дві подачі навиліт, допустила шість подвійних помилок і реалізувала шість із дев’яти брейк-пойнтів.
У чвертьфіналі Світоліна перемогла другу ракетку світу Олену Рибакіну з Казахстану. У фіналі турніру суперницею українки стане американка Корі Гауфф, яка є четвертою ракеткою світу.
Зазначимо, що Еліна зіграє у фіналі в Римі втретє в кар'єрі - у 2017 і 2018 роках вона перемагала на турнірі.
Повідомлялося, що Світоліна відреагувала на зняття санкцій з білоруського спорту.