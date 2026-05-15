У ніч на 14 травня Еліна Світоліна здобула перемогу над Ігою Свьонтек у півфіналі ґрунтового турніру WTA 1000 у Римі.

Українська тенісистка обіграла суперницю в трьох сетах — 6:4, 2:6, 6:2.

Після вирішального розіграшу Світоліна емоційно відсвяткувала перемогу. Спочатку Еліна схопилася за свою голову, потім подякувала Ігу за поєдинок, а також привітала глядачів на арені.

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Крім того, українська тенісистка записала відео для пресслужби турніру з переможними емоціями, вигукнувши: «Finals! Let’s go!».

Еліна Світоліна (Україна) — Іга Свьонтек (Польща) — 6:4, 2:6, 6:2

Матч тривав 2 години і 16 хвилин. За цей час Світоліна виконала дві подачі навиліт, допустила шість подвійних помилок і реалізувала шість із дев’яти брейк-пойнтів.

У чвертьфіналі Світоліна перемогла другу ракетку світу Олену Рибакіну з Казахстану. У фіналі турніру суперницею українки стане американка Корі Гауфф, яка є четвертою ракеткою світу. Представниця США у півфіналі обіграла румунку Сорану Кірстю.

Зазначимо, що Еліна зіграє у фіналі в Римі втретє в кар'єрі - у 2017 і 2018 роках вона перемагала на турнірі.

Повідомлялося, що Світоліна відреагувала на зняття санкцій з білоруського спорту.