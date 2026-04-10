Розгроми у Польщі. Костюк та Світоліна стартували з впевнених перемог на Кубку Біллі Джин Кінг

У п’ятницю, 10 квітня, відбулися перші матчі найбільшого міжнародного командного турніру в жіночому тенісі в польському місті Глівіце.

До складу збірної України, яка змагається проти представниць Польщі, увійшли Еліна Світоліна, Марта Костюк, Олександра Олійникова та сестри Людмила і Надія Кіченок.

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У стартовому матчі Костюк протистояла Магді Лінетт — у першому сеті українка перемогла свою суперницю з рахунком 6:4. Друга партія завершилася розгромною перемогою Марти — 6:0.

Марта Костюк перемогла у двох сетах / Фото: ФТУ

Світоліна свій матч також виграла — спершу Еліна переграла Катаржину Каву з рахунком 6:2. У другому сеті найкраща тенісистка України також розгромила польку — 6:1.

Еліна Світоліна не залишила шансів суперниці / Фото: ФТУ

11 квітня відбудуться ще три матчі — два одиночні та один парний.

Майя Хвалинська/Катаржина Кава — Надія Кіченок/Людмила Кіченок.

Магда Лінетт — Еліна Світоліна.

Катаржина Кава — Марта Костюк.

Зазначимо, що переможець протистояння зіграє у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг, яка відбудеться восени в Китаї.

Цікаво, що у 1963−2020 роках турнір називався Кубок Федерації, у вересні 2020 року був перейменований на честь легенарної американської тенісистки Біллі Джин Кінг.

Раніше ми писали, що 14-річна українська тенісистка виграла перший матч на професійному рівні.