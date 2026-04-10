Розгроми у Польщі. Костюк та Світоліна стартували з впевнених перемог на Кубку Біллі Джин Кінг
Еліна Світоліна (Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)
У п’ятницю, 10 квітня, відбулися перші матчі найбільшого міжнародного командного турніру в жіночому тенісі в польському місті Глівіце.
До складу збірної України, яка змагається проти представниць Польщі, увійшли Еліна Світоліна, Марта Костюк, Олександра Олійникова та сестри Людмила і Надія Кіченок.
У стартовому матчі Костюк протистояла Магді Лінетт — у першому сеті українка перемогла свою суперницю з рахунком 6:4. Друга партія завершилася розгромною перемогою Марти — 6:0.
Світоліна свій матч також виграла — спершу Еліна переграла Катаржину Каву з рахунком 6:2. У другому сеті найкраща тенісистка України також розгромила польку — 6:1.
11 квітня відбудуться ще три матчі — два одиночні та один парний.
Майя Хвалинська/Катаржина Кава — Надія Кіченок/Людмила Кіченок.
Магда Лінетт — Еліна Світоліна.
Катаржина Кава — Марта Костюк.
Зазначимо, що переможець протистояння зіграє у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг, яка відбудеться восени в Китаї.
Цікаво, що у 1963−2020 роках турнір називався Кубок Федерації, у вересні 2020 року був перейменований на честь легенарної американської тенісистки Біллі Джин Кінг.
Раніше ми писали, що 14-річна українська тенісистка виграла перший матч на професійному рівні.