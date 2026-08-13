Світоліна була близька до перемоги (Фото: Dan Hamilton-Imagn Images)

Еліна Світоліна не змогла вийти до фіналу турніру WTA 1000 у Торонто.

У півфіналі українська тенісистка, яка посідає дев’яте місце у світовому рейтингу, поступилася у трьох сетах восьмій ракетці світу Ізі Свьонтек.

Світоліна невдало розпочала матч, програвши чотири стартові гейми. Після цього Еліна увійшла в гру, але кардинально виправити ситуацію в першому сеті не змогла — поразка 3:6. Другу партію українка розпочала значно краще: повела 5:0 і віддала Свьонтек лише один гейм — 6:1.

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Вирішальний сет розпочався в рівній боротьбі. Світоліна першою зробила брейк і повела з рахунком 3:2, але після цього програла чотири гейми поспіль — 3:6.

Матч тривав 2 години 17 хвилин. У фіналі Свьонтек зустрінеться з представницею Казахстану Оленою Рибакіною, яка в півфіналі обіграла американку Коко Гофф (5:7, 6:2, 6:2).

WTA 1000 (хард), Торонто, півфінал

Еліна Світоліна (Україна) — Іга Свьонтек (Польща) — 3:6, 6:1, 3:6

Далі Світоліна має виступити на турнірі WTA 1000 у Цинциннаті. Основна сітка змагань стартує вже сьогодні, 13 серпня.

Раніше Марта Костюк у двогодинній битві поступилася Ізі Свьонтек у матчі за вихід до чвертьфіналу турніру в Торонто.