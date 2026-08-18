«Дуже сумно». Світоліна прокоментувала зняття з турніру WTA 1000 у Цинциннаті
Еліна Світоліна — перша ракетка України (Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
Українська тенісистка Еліна Світоліна була вимушена припинити виступи на турнірі в США через травму.
Спортсменка зазначила, що зазнала ушкодження ще у Торонто і не встигла повністю відновитися, повідомляє Cincinnati Open.
«На жаль, я зробила все можливе, щоб відновитися, але через травму, якої зазнала в Торонто, а також через те, що я зіграла в матчі другого кола, я не встигла відновитися так, як хотіла, щоб бути готовою до наступного поєдинку.
Я дуже хотіла тут зіграти. Звісно, у мене чудові спогади про виступи тут і про те, як далеко я проходила на цьому турнірі. Два вечори тому я провела тут чудовий матч. Дуже сумно зніматися з турніру на цьому етапі", — сказала Світоліна.
Зазначимо, що у матчі другого кола у Цинциннаті проти Терези Валентової українці навіть довелося викликала на корт фізіотерапевта.
Нагадаємо, що на попередньому турнірі WTA 1000 у Торонто (Канада) Світоліна дійшла до півфіналу, де поступилася Свьонтек.
Раніше ми писали, що Костюк та Стернс перемогли легендарних сестер Вільямс у драматичному матчі в Цинциннаті.
А Еліна Світоліна розкрила секрет неймовірного камбеку на турнірі в США.