«Дуже сумно». Світоліна прокоментувала зняття з турніру WTA 1000 у Цинциннаті

Українська тенісистка Еліна Світоліна була вимушена припинити виступи на турнірі в США через травму .

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Спортсменка зазначила, що зазнала ушкодження ще у Торонто і не встигла повністю відновитися, повідомляє Cincinnati Open.

«На жаль, я зробила все можливе, щоб відновитися, але через травму, якої зазнала в Торонто, а також через те, що я зіграла в матчі другого кола, я не встигла відновитися так, як хотіла, щоб бути готовою до наступного поєдинку.

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Я дуже хотіла тут зіграти. Звісно, у мене чудові спогади про виступи тут і про те, як далеко я проходила на цьому турнірі. Два вечори тому я провела тут чудовий матч. Дуже сумно зніматися з турніру на цьому етапі", — сказала Світоліна.

Зазначимо, що у матчі другого кола у Цинциннаті проти Терези Валентової українці навіть довелося викликала на корт фізіотерапевта.

Нагадаємо, що на попередньому турнірі WTA 1000 у Торонто (Канада) Світоліна дійшла до півфіналу, де поступилася Свьонтек.

Раніше ми писали, що Костюк та Стернс перемогли легендарних сестер Вільямс у драматичному матчі в Цинциннаті.

А Еліна Світоліна розкрила секрет неймовірного камбеку на турнірі в США.