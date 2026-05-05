Американський тенісист Трістан Бойєр опинився в центрі гучного інциденту під час матчу турніру серії Challenger у Франкавіллі (Італія).

У поєдинку проти італійця Даніеле Рапанетта Бойєр не стримав емоцій і влаштував скандал на корті.

Поворотний момент стався після невдалого удару, який призвів до брейку суперника. Розлючений Бойєр кілька разів вдарив ракеткою об покриття, за що отримав попередження. Однак це ще більше розізлило американця.

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Після цього тенісист почав бити ракеткою по суддівській вишці, огорожі та лавці, супроводжуючи свої дії образами на адресу арбітра. За таку поведінку він був покараний штрафним геймом, що фактично визначило результат матчу — супернику навіть не довелося подавати на перемогу — 6:4, 7:5.

Після завершення матчу Бойєр не зупинився і продовжив ображати арбітра.

«Ти довбаний ідіот. Це, бляха, неймовірно. Нічого ж не було. Це повна, бляха, хрінь. Іди ти нах*й, чувак», — сказав Бойєр.

Бойєр посідає 257 місце у рейтингу ATP.

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