Світоліна заробила понад 13 мільйонів після поразки від Свьонтек у півфіналі турніру в Торонто

Еліна Світоліна дійшла до півфіналу турніру в Торонто (Фото: Dan Hamilton-Imagn Images)

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№9 WTA) зупинилася за крок від фіналу на турнірі WTA 1000 у Торонто, Канада.

Українська тенісистка дійшла до півфіналу, де поступилася польській тенісистці Ізі Свьонтек (№ 8 WTA) — 3:6, 6:1, 3:6

Як повідомляє пресслужба турніру, за свій виступ 31-річна українка заробила 297 315 доларів (понад 13 мільйонів гривень — прим.) і 390 рейтингових очок.

Реклама

Переможниця змагань у Торонто отримає 1 085 220 доларів і тисячу очок.

У фіналі Свьонтек зустрінеться з представницею Казахстану Оленою Рибакіною, яка в півфіналі обіграла американку Корі Гауфф (5:7, 6:2, 6:2).

Марта Костюк, яка зупинилася на стадії 1/8 фіналу, де поступилася Свьонтек, заробила 81 800 доларів призових.

Олександра Олійникова, Юлія Стародубцева та Ангеліна Калініна завершили виступи вже в першому раунді. Кожна з них отримала по 18 420 доларів призових.

Далі Світоліна має виступити на турнірі WTA 1000 у Цинциннаті. Основна сітка змагань стартує вже сьогодні, 13 серпня.

Світоліна зіграла у своєму четвертому півфіналі турніру серії WTA 1000 цього сезону. Раніше Еліна зупинилася на цій стадії в Індіан-Веллсі, а в Дубаї та Римі дійшла до фіналу. У столиці Італії українка стала чемпіонкою.

Далі Світоліна, яка посідає дев’яте місце у світовому рейтингу, має виступити на турнірі WTA 1000 у Цинциннаті. Основна сітка змагань стартує вже сьогодні, 13 серпня. А кульмінацією хардової частини сезону в Північній Америці стане US Open, що розпочнеться 30 серпня.