Збірна України оголосила склад на чвертьфінал Кубка Біллі Джин Кінг

Жіноча збірна України визначилася зі складом на чвертьфінальний матч Кубка Біллі Джин Кінг проти Бельгії.

Про це повідомляє Великий теніс України.

До заявки синьо-жовтих увійшли п’ять тенісисток: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Олександра Олійникова, Даяна Ястремська та Людмила Кіченок.

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Чвертьфінальне протистояння відбудеться 24 вересня. Фінальний турнір Кубка Біллі Джин Кінг-2026 пройде у китайському Шеньчжені з 22 до 27 вересня.

У разі перемоги над Бельгією українська команда зіграє у півфіналі з переможцем іншої чвертьфінальної пари Італія — Китай.

Путівку до фінальної частини турніру Україна здобула після перемоги над Польщею у квітневій кваліфікації. Після цього синьо-жовті піднялися на рекордне для себе третє місце у рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг.

Минулого року збірна України також виступала у фінальній частині турніру та дісталася півфіналу, де поступилася Італії. Це був перший вихід української команди до фінальної стадії після реорганізації змагань.

Раніше повідомлялося, що Світоліна обіграла ексросіянку Поліну Кудерметову й вийшла до чвертьфіналу WTA 500 у Вашингтоні.