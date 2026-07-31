Збірна України оголосила склад на чвертьфінал Кубка Біллі Джин Кінг
Марта Костюк (Фото: REUTERS/Andrew Couldridge)
Жіноча збірна України визначилася зі складом на чвертьфінальний матч Кубка Біллі Джин Кінг проти Бельгії.
Про це повідомляє Великий теніс України.
До заявки синьо-жовтих увійшли п’ять тенісисток: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Олександра Олійникова, Даяна Ястремська та Людмила Кіченок.
Чвертьфінальне протистояння відбудеться 24 вересня. Фінальний турнір Кубка Біллі Джин Кінг-2026 пройде у китайському Шеньчжені з 22 до 27 вересня.
У разі перемоги над Бельгією українська команда зіграє у півфіналі з переможцем іншої чвертьфінальної пари Італія — Китай.
Путівку до фінальної частини турніру Україна здобула після перемоги над Польщею у квітневій кваліфікації. Після цього синьо-жовті піднялися на рекордне для себе третє місце у рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг.
Минулого року збірна України також виступала у фінальній частині турніру та дісталася півфіналу, де поступилася Італії. Це був перший вихід української команди до фінальної стадії після реорганізації змагань.
Раніше повідомлялося, що Світоліна обіграла ексросіянку Поліну Кудерметову й вийшла до чвертьфіналу WTA 500 у Вашингтоні.