«Батько та хлопець в армії». Олійникова присвятила перемогу на Кубку Біллі Джин Кінг українським воїнам

Про це повідомляє Setanta Sports Ukraine.

Після матчу Олійникова присвятила перемогу українським захисникам та зазначила, що її батько та хлопець зараз воюють за батьківщину.

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«Я дуже щаслива. Це мій перший матч за національну збірну, і це дуже важливо для мене. Я дуже вдячна команді за атмосферу, українцям, які прийшли сюди підтримати. І, звісно, польським уболівальникам, бо я почувалася тут дуже гостинно — граючи на цьому корті, на цій арені.

Звичайно, я дуже рада цьому матчу, результату та досвіду, але для мене є і трохи сумна частина. Двоє людей, які зараз для мене дуже важливі, і яких я дуже хотіла побачити на цьому матчі - це мій батько і мій хлопець. Вони — моя найбільша підтримка. Зараз вони обидва в армії, захищають мою країну.

Тому я дуже хочу присвятити цю перемогу українським солдатам, українській армії. І хочу скористатися цією можливістю, щоб нагадати всім: ми маємо продовжувати підтримувати українських захисників, бо саме завдяки їм ми можемо зараз грати тут у мирі, і всі маємо бути їм вдячні", — сказала Олійникова

Вона додала, що їй було непросто зосередитися лише на спорті.

«Так, протягом тижня це було складно, бо, звісно, я була дуже щаслива, але водночас цей сум завжди був зі мною. Це був такий баланс моїх емоцій. Саме тому я хотіла почати зі слів подяки глядачам, команді та польським людям за те, що допомогли мені почуватися краще. Я дуже щаслива. Це все, що я можу сказати. Дякую! Слава Україна», — заявила Олійникова.

Олійникова обіграла Лінду Климовичову (6:4, 6:1) та зробила рахунок 4:0 на користь України у протистоянні з Польщею.

Україна вдруге поспіль вийшла у фінальний етап турніру після ребрендингу турніру. Минулого року Україна вперше вийшла до фінальної частини Кубка Біллі Джин Кінг і дійшла до півфіналу, де поступилася майбутнім чемпіонкам з Італії.

Фінальний етап турніру відбудеться у вересні в китайському Шеньчжені. Окрім України, участь у ньому вже гарантували собі господарки з Китаю, чинні чемпіонки з Італії та збірна Великої Британії.

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Раніше Олійникова емоційно відреагувала на дебютний виклик до збірної України.