Дебютантка збірної України принесла четверту перемогу над Польщею на Кубку Біллі Джин Кінг

Олександра Олійникова здобула перемогу над Ліндою Клімовічовою у четвертому матчі України та Польщі у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг.

Олійникова поступалася у першому сеті 2:3, проте переломила хід гри та взяла сет 6:4. У другій партії Олександра не залишила суперниці шансів — 6:1. Для Олійниковою це був дебютний матч за збірну України.

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Таким чином рахунок у протистоянні Україна — Польща став 4:0. Раніше очки для України здобули Марта Костюк, Еліна Світоліна, а також дует Людмили та Надії Кіченок, які достроково вивели Україну у фінальну частину турніру.

Для «синьо-жовтих» це другий поспіль вихід у фінальний етап після ребрендингу турніру. Минулого року Україна вперше вийшла до фінальної частини Кубка Біллі Джин Кінг і дійшла до півфіналу, де поступилася майбутнім чемпіонкам з Італії.

Фінальний етап турніру відбудеться у вересні в китайському Шеньчжені. Окрім України, участь у ньому вже гарантували собі господарки з Китаю, чинні чемпіонки з Італії та збірна Великої Британії.

Лінда Клімовічова (Польща) — Олександра Олійникова (Україна) 0:2 (4:6, 1:6)

Раніше повідомлялося, що Дар’я Снігур виграла турнір ITF W75 у Словенії.

У лютому Снігур стала чемпіонкою турніру WTA 125 в Португалії, вигравши найбільший титул у кар'єрі.

Перед цим українська тенісистка Катаріна Завацька стала чемпіонкою турніру ITF W35 в Іспанії.

Також 19-річна українка Єлизавета Котляр виграла тенісний турнір ITF W15 у Франції.

Раніше експерша ракетка України Ангеліна Калініна вдруге стала чемпіонкою турніру WTA в Анталії, розгромивши суперницю у фіналі. Українка також стала чемпіонкою на турнірі на початку березня, обігравши у фіналі землячку Олександру Олійникову, а перед цим дійшла до фіналу, де поступилася японці Моюці Учідзімі.