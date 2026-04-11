Україна розгромила Польщу і вдруге поспіль вийшла у фінальний етап Кубка Біллі Джин Кінг

Жіноча збірна України з тенісу здобула переконливу перемогу над командою Польщі у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг та забезпечила собі місце у фінальній частині турніру 2026 року.

У перший ігровий день Марта Костюк та Еліна Світоліна здобули дві перемоги в одиночних матчах, вивівши Україну вперед 2:0. Сьогодні вирішальним став парний поєдинок, де Надія та Людмила Кіченок у трьох сетах обіграли польський дует Мая Хвалінська/Мартина Кубка.

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Таким чином, рахунок протистояння став 3:0 на користь України. Для «синьо-жовтих» це другий поспіль вихід у фінальний етап після ребрендингу турніру. Минулого року Україна вперше вийшла до фінальної частини Кубка Біллі Джин Кінг і дійшла до півфіналу, де поступилася майбутнім чемпіонкам з Італії.

Фінальний етап турніру відбудеться у вересні в китайському Шеньчжені. Окрім України, участь у ньому вже гарантували собі господарки з Китаю, чинні чемпіонки з Італії та збірна Великої Британії.

Людмила Кіченок/Надія Кіченок (Україна) — Мая Хвалінська/Мартіна Кубка (Польща) 2:1 (7:5, 6:7(4), 6:3)

Раніше повідомлялося, що Дар’я Снігур виграла турнір ITF W75 у Словенії.

У лютому Снігур стала чемпіонкою турніру WTA 125 в Португалії, вигравши найбільший титул у кар'єрі.

Перед цим українська тенісистка Катаріна Завацька стала чемпіонкою турніру ITF W35 в Іспанії.

Також 19-річна українка Єлизавета Котляр виграла тенісний турнір ITF W15 у Франції.

Раніше експерша ракетка України Ангеліна Калініна вдруге стала чемпіонкою турніру WTA в Анталії, розгромивши суперницю у фіналі. Українка також стала чемпіонкою на турнірі на початку березня, обігравши у фіналі землячку Олександру Олійникову, а перед цим дійшла до фіналу, де поступилася японці Моюці Учідзімі.