Тенісний турнір у Мадриді: Калініна та Стародубцева йдуть далі, Ястремська та Олійникова вибули

Після перемоги Дарії Снігур ще чотири українські тенісистки провели матчі у першому раунді основної сітки турніру WTA 1000 у Мадриді.

Юлія Стародубцева пробилася до другого кола після важкої перемоги над японкою Моюкою Утідзімою. Тенісистки провели три сети, а українка зуміла дотиснути суперницю — 6:3, 1:6, 6:3. Слід зазначити, що Стародубцева програла у кваліфікації турніру, але стартувала в основі як лакі-лузер. У другому колі вона зіграє проти румунки Жаклін Крістіан.

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Ангеліна Калініна також пройшла далі, обігравши ексросіняку Каміллу Рахімову, яка представляє Узбекистан. Матч також вийшов трисетовим, а українка впевнено забрала вирішальну партію — 6:2, 5:7, 6:2. У наступному раунді її чекає чешка Марія Боузкова.

Менш успішно склався день для інших українок. Даяна Ястремська програла Солані Сьєррі з Аргентини у драматичному матчі з двома тай-брейками — 6:7(10:12), 6:7(8:10), а Олександра Олійникова завершила виступи, поступившись швейцарці Сімоні Вальтерт — 5:7, 0:6.

З другого кола на турнірі стартують ще дві українки — Марта Костюк та Еліна Світоліна.

Моюка Утідзіма (Японія) — Юлія Стародубцева (Україна) 1:2 (3:6, 6:1, 3:6)

Ангеліна Калініна (Україна) — Камілла Рахімова (Узбекистан) 2:1 (6:2, 5:7, 6:2)

Даяна Ястремська (Україна) — Солана Сієрра (Аргентина) 0:2 (6:7 (10:12), 6:7 (8:10))

Олександра Олійникова (Україна) — Сімона Вальтерт (Швейцарія) 0:2 (5:7, 0:6)

Раніше повідомлялося, що Марта Костюк перед стартом турніру в Мадриді побувала на матчі Реал — Алавес, у якому зіграв український воротар Андрій Лунін.