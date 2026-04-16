Вероніка Подрез зіграє у чвертьфіналі на своєму дебютному турнірі в рамках WTA-туру.

19-річна українська тенісистка на ґрунтових змаганнях категорії WTA 250 у Руані (Франція) перемогла в 1/8 фіналу італійку Елізабетту Коччаретто у трьох сетах.

Матч тривав дві години і 41 хвилину. У першій партії Подрез відіграла три сетболи на власній подачі, після чого виграла тайбрейк із рахунком 7:5.

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Другий сет українка програла 4:6. У вирішальній партії Подрез не зуміла подати на матч за рахунку 5:4 на свою користь, проте у наступному геймі на подачі Коччаретто реалізувала третій матчбол.

WTA 250, Руан (ґрунт), 1/8 фіналу

Елізабетта Коччаретто (Італія) — Вероніка Подрез (Україна) — 6:7 (5), 6:4, 4:6

Подрез, яка посідає 209-те місце у світовому рейтингу, здобула свою першу перемогу над суперницею з топ-50. 25-річна Елізабетта Коччаретто (№ 41 WTA) є другою ракеткою Італії й дворазовою чемпіонкою Кубку Біллі Джин Кінг.

У чвертьфіналі турніру WTA 250 у Руані Подрез зіграє проти британки Кеті Бултер, яка посідає 64-те місце у рейтингу. Матч відбудеться у п’ятницю, 17 квітня.

Додамо, що на турнірі у Руані до чвертьфіналу раніше вийшла Марта Костюк, а Олександра Олійникова сьогодні зіграє в 1/8 фіналу з угоркою Анною Бондар.