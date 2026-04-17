19-річна українська тенісистка сенсаційно вийшла до півфіналу на дебютному турнірі WTA
Вероніка Подрез (Фото: instagram.com/openrouen)
Українка Вероніка Подрез обіграла британку Кеті Бултер у чвертьфіналі ґрунтового турніру WTA 250 у Руані (Франція).
19-річна Подрез, яка проводить дебютний турнір на рівні WTA-туру, перемогла 64-ту ракетку світу у двох сетах — 6:4, 6:1. Зустріч тривала годину і 18 хвилин.
У першій партії українка програла три гейми на власній подачі, але зробила чотири брейки у відповідь. У другому сеті наша тенісистка продовжила феноменально грати на прийомі, оформивши ще чотири брейки.
Подрез, яка посідає 209-те місце у світовому рейтингу, здобула другу у кар'єрі перемогу над представницею топ-100. У попередньому раунді в Руані вона обіграла італійку Елізабетту Коччаретто (№ 41 WTA) у трьох партіях.
WTA 250, Руан (ґрунт), чвертьфінал
Вероніка Подрез (Україна) — Кеті Бултер (Велика Британія) — 6:4, 6:1
На турнірі у Руані Подрез стартувала у кваліфікації й виграла вже п’ять матчів. У півфіналі Вероніка зустрінеться з переможницею матчу Анна Бондар (Угорщина) — Сорана Кирстя (Румунія). Бондар напередодні обіграла українку Олександру Олійникову в 1/8 фіналу.
Додамо, що у чвертьфіналі турніру в Руані сьогодні також зіграє Марта Костюк, її суперницею буде американка Енн Лі.