19-річна українська тенісистка сенсаційно вийшла до півфіналу на дебютному турнірі WTA

19-річна Подрез, яка проводить дебютний турнір на рівні WTA-туру, перемогла 64-ту ракетку світу у двох сетах — 6:4, 6:1. Зустріч тривала годину і 18 хвилин.

У першій партії українка програла три гейми на власній подачі, але зробила чотири брейки у відповідь. У другому сеті наша тенісистка продовжила феноменально грати на прийомі, оформивши ще чотири брейки.

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Подрез, яка посідає 209-те місце у світовому рейтингу, здобула другу у кар'єрі перемогу над представницею топ-100. У попередньому раунді в Руані вона обіграла італійку Елізабетту Коччаретто (№ 41 WTA) у трьох партіях.

WTA 250, Руан (ґрунт), чвертьфінал

Вероніка Подрез (Україна) — Кеті Бултер (Велика Британія) — 6:4, 6:1

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На турнірі у Руані Подрез стартувала у кваліфікації й виграла вже п’ять матчів. У півфіналі Вероніка зустрінеться з переможницею матчу Анна Бондар (Угорщина) — Сорана Кирстя (Румунія). Бондар напередодні обіграла українку Олександру Олійникову в 1/8 фіналу.

Додамо, що у чвертьфіналі турніру в Руані сьогодні також зіграє Марта Костюк, її суперницею буде американка Енн Лі.