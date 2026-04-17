19-річна Вероніка Подрез встановила рекорд українського тенісу після виходу в півфінал WTA 250 у Франції

Українська тенісистка Вероніка Подрез вийшла до півфіналу ґрунтового турніру WTA 250 у Руані (Франція), обігравши у чвертьфіналі британку Кеті Бултер .

19-річна Подрез встановила національний рекорд: вона стала наймолодшою українкою, якій вдалося вийти до півфіналу на дебютному в кар'єрі турнірі WTA, повідомляє BTU.

Подрез — друга тенісистка з України, яка дійшла до півфіналу на дебютному турнірі WTA. Першою стала Олександра Олійникова, яка зробила це в лютому цього року в Клуж-Напоці. 25-річна Олійникова в підсумку зупинилася за крок від фіналу, поступившись британці Еммі Радукану.

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На турнірі у Руані Подрез стартувала у кваліфікації й виграла вже п’ять матчів. У півфіналі Вероніка у суботу, 18 квітня, зустрінеться з переможницею матчу Анна Бондар (Угорщина) — Сорана Кирстя (Румунія). Бондар напередодні обіграла українку Олійникову в 1/8 фіналу.

Вероніка Подрез народилася у Новій Каховці, але у 2012 році разом із сім'єю переїхала до Франції. Своїм головним кумиром вона називала легендарного швейцарського тенісиста Роджера Федерера.

Зараз Подрез посідає 209-те місце у світовому рейтингу WTA.

Додамо, що Марта Костюк також вийшла до півфіналу турніру WTA у Франції, обігравши американку в трьох сетах.