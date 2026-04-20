«Не намагайтеся мене залякати»: Олійникова розкритикувала Соболенко і російських тенісисток за лайки під відео про Путіна

Українська тенісистка Олександра Олійникова висловилася про те, що перша ракетка світу з Білорусі Аріна Соболенко і кілька російських спортсменок поставили лайки під відеозверненням блогерки Вікторії Боні до диктатора Володимира Путіна.

Олійникова зазначила, що Боня у своєму зверненні, присвяченому проблемам у РФ, кілька разів похвалила Путіна, і вподобання тенісисток із країн-агресорів означають, що вони підтримують цю позицію.

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«Це факт: існує відео Вікторії Боні, адресоване Володимиру Путіну. Це також факт: Аріна Соболенко, Поліна Кудерметова, Анастасія Гасанова, Ірина Хромачева, Софія Лансере та кілька інших тенісисток вподобали цей контент. Це може перевірити будь-хто.

У цьому відео Вікторія Боня каже: «Володимире Володимировичу, ми вас підтримуємо. Ви дуже сильний політик». Давайте чітко розуміти, про кого йдеться. Путін — диктатор і розшукуваний воєнний злочинець за ордером на арешт, виданим Міжнародним кримінальним судом. Він розпочав агресивну війну проти України. Сотні тисяч життів втрачені. Міста зруйновані. Майбутнє знищене. Вона його підтримує. Вони це лайкають.

Вона також говорить про чоловіків, які пішли на «СВО» — так Росія називає цю війну — і каже, що держава має допомагати їм і їхнім сім'ям. Це чоловіки, які добровільно поїхали в Україну вбивати — із задокументованими злочинами: вбивства, катування, зґвалтування, викрадення дітей. Вона їм співчуває. Вони це лайкають. Підтримка режиму. Підтримка тих, хто за наказом цього режиму вторгся в Україну — вбивати, грабувати й ґвалтувати.

Вподобано Соболенко, Кудерметовою, Гасановою, Хромачевою, Лансере та іншими. Ось як війна стає прийнятною. Не лише зі зброєю. А й через мовчання. Через схвалення. Через лайки. Ось як відомі люди надсилають сигнал мільйонам: можна поїхати в іншу країну, вбивати невинних людей — і все одно бути прийнятим назад. Ти все одно будеш «своїм». Твої улюблені спортсмени підтримають тебе. Вони скажуть тобі: «Путін — правильний лідер, якого варто підтримувати».

І саме тому я живу під ракетними обстрілами. Тому тренуюся під час повітряних тривог. Тому не бачу своїх близьких місяцями, поки вони захищають мене і мою країну. Тому мене можуть убити вночі — у моєму домі, у моєму ліжку. Бо хтось вирішив, що це можливо. Бо хтось показав, що це прийнятно. Бо люди, якими захоплюються, продовжують це доводити.

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WTA, я більше не мовчатиму про це. Коли я наводжу факти і говорю правду, я не порушую правил. Можете припинити намагатися мене залякати — я вас не боюся", — написала Олійникова в Instagram, додавши скріншоти з лайками тенісисток.

Олійникова не вперше критикує Соболенко через її лицемірну позицію. Українка зазначала, що у 2020 році Соболенко підписала лист на підтримку диктатора Олександра Лукашенка під час протестів у Білорусі. А після повномасштабного вторгнення Росії в Україну білоруська тенісистка неодноразово ухилялася від прямих відповідей на запитання про війну і прямо не засуджувала дії своєї країни чи РФ.