«Намагалася відправити до лікарні». Костюк влучила м’ячем у голову Стернс під час парного турніру в Цинциннаті — відео

20 серпня, 11:43
Марта Костюк (Фото: Dan Hamilton-Imagn Images)

Марта Костюк (Фото: Dan Hamilton-Imagn Images)

Українська тенісистка Марта Костюк разом з американкою Пейтон Стернс не змогли пробитися до третього кола парного розряду турніру WTA 1000 у Цинциннаті.

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У матчі другого кола українка та американка програли третім сіяним Го Ханьюй з Китаю та Крістіні Младенович із Франції — 6:3, 3:6, 6:10.

Цікаво, що в Мережі зараз віруситься відео, на якому Костюк, приймаючи подачу суперниць, влучила м’ячем у голову Стернс. Марта одразу пішла вибачатися. У результаті дівчата разом посміялися з епізоду та продовжили гру.

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Після матчу Марта зробила репост stories одного з користувачів із написом: «Дуже весела команда, якщо не враховувати момент, коли Марта Костюк намагалася відправити Пейтон Стернс до лікарні».

instagram.com/martakostyuk
Фото: instagram.com/martakostyuk

Зазначимо, що у першому колі тенісистки обіграли Серену та Вінус Вільямс.

Нагадаємо, що у середу, 19 серпня, Марта Костюк перемогла росіянку Мірру Андрєєву в 1/8 фіналу турніру у США. У чвертьфіналі українка зіграє проти четвертої ракетки світу Корі Гауфф.

У попередньому раунді Костюк у важкому матчі перемогла представницю США Слоун Стівенс, а в другому колі здобула вольову перемогу над чемпіонкою Australian Open Софією Кенін.

Раніше ми писали, що 20-річна чеська тенісистка сенсаційно вибила першу ракетку світу з турніру в Цинциннаті.

Редактор: Андрій Павлечко

Теги:   Марта Костюк Теніс

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