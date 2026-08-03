Калініна вилетіла у першому колі WTA 1000 у Торонто, поступившись Бондар

3 серпня, 20:45
Ангеліна Калініна (Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Ангеліна Калініна (Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Українська тенісистка Ангеліна Калініна стартувала на турнірі WTA 1000 у Торонто матчем проти угорки Анни Бондар. 

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Для спортсменок це була п’ята очна зустріч у кар'єрі, а перед грою перевага була на боці українки — вона здобула три перемоги у попередніх чотирьох матчах.

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Турнір у Торонто став для Калініної першим після виступу на змаганнях WTA 250 у Гамбурзі, де вона дійшла до чвертьфіналу, але поступилася німкені Тамарі Корпач.

У першому сеті Калініна та Бондар тривалий час грали на рівних — до рахунку 4:4. Однак наприкінці партії українка програла свою подачу, і угорка виграла сет із рахунком 6:4.

Друга партія також проходила у рівній боротьбі. За рахунку 5:5 Калініна знову не втримала свою подачу, після чого Бондар завершила сет на свою користь — 7:5.

WTA 1000 у Торонто, перше коло

Ангеліна Калініна (Україна) — Анна Бондар (Угорщина) 0:2 (4:6, 5:7)

У першому колі турніру також поступилася інша українка Олександра Олійникова. Юлія Стародубцева проведе свій матч сьогодні, а Еліна Світоліна та Марта Костюк розпочнуть виступи у Торонто 6 серпня.

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Раніше Олександра Олійникова повідомила, що була змушена скасувати благодійний аукціон перед змаганнями WTA 1000 у Торонто через рішення WTA.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Теніс WTA Ангеліна Калініна

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