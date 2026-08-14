Снігур здобула перемогу в українському дербі та вийшла до другого кола турніру WTA 1000 у Цинциннаті

Дарія Снігур перемогла Юлію Стародубцеву в першому колі турніру WTA 1000 у Цинциннаті.

Українське дербі завершилося у двох сетах — 6:4, 6:3 на користь Снігур, яка вперше в кар'єрі виступала в Цинциннаті.

Матч тривав годину і 41 хвилину. Снігур реалізувала чотири брейк-поїнти з 10, в активі Стародубцевої — два брейки.

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Снігур здобула другу в кар'єрі перемогу на турнірі серії WTA 1000. Раніше у нинішньому сезоні вона дійшла до другого кола на змаганнях у Мадриді.

У другому раунді суперницею Дарії стане 20-та сіяна Медісон Кіз, яка представляє Сполучені Штати Америки.

WTA 1000 (хард), Цинциннаті, перше коло

Дарія Снігур (Україна) — Юлія Стародубцева (Україна) — 6:4, 6:3

Напередодні до другого кола на турнірі в Цинциннаті пробилася Ангеліна Калініна. Натомість Даяна Ястремська зазнала поразки на старті змагань.

У першому колі ще зіграє Олександра Олійникова, яка зустрінеться з американкою Ельвіною Калієвою. Еліна Світоліна та Марта Костюк отримали статус сіяних й розпочнуть виступи у Цинциннаті з другого раунду.

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Ми писали, що наприкінці липня Дарія Снігур зазнала поразки у своєму дебютному фіналі на турнірі WTA.