Снігур здобула перемогу в українському дербі та вийшла до другого кола турніру WTA 1000 у Цинциннаті
Дарія Снігур (Фото: instagram.com/livesportpragueopen)
Дарія Снігур перемогла Юлію Стародубцеву в першому колі турніру WTA 1000 у Цинциннаті.
Українське дербі завершилося у двох сетах — 6:4, 6:3 на користь Снігур, яка вперше в кар'єрі виступала в Цинциннаті.
Матч тривав годину і 41 хвилину. Снігур реалізувала чотири брейк-поїнти з 10, в активі Стародубцевої — два брейки.
Снігур здобула другу в кар'єрі перемогу на турнірі серії WTA 1000. Раніше у нинішньому сезоні вона дійшла до другого кола на змаганнях у Мадриді.
У другому раунді суперницею Дарії стане 20-та сіяна Медісон Кіз, яка представляє Сполучені Штати Америки.
WTA 1000 (хард), Цинциннаті, перше коло
Дарія Снігур (Україна) — Юлія Стародубцева (Україна) — 6:4, 6:3
Напередодні до другого кола на турнірі в Цинциннаті пробилася Ангеліна Калініна. Натомість Даяна Ястремська зазнала поразки на старті змагань.
У першому колі ще зіграє Олександра Олійникова, яка зустрінеться з американкою Ельвіною Калієвою. Еліна Світоліна та Марта Костюк отримали статус сіяних й розпочнуть виступи у Цинциннаті з другого раунду.
Ми писали, що наприкінці липня Дарія Снігур зазнала поразки у своєму дебютному фіналі на турнірі WTA.