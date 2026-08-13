«Були трохи в шоці». Магучіх здивували правила кваліфікації чемпіонату Європи

Українська спортсменка зізналася, що не очікувала виходу одразу 15 спортсменок у фінал змагань. Магучіх була здивована тим, що організатори встановили кваліфікаційний норматив на рівні 1,91 метра.

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«Після кваліфікації ми поспілкувалися й були дещо шоковані тим, що 1,91 м виявилося достатньо для виходу у фінал. Думали, що планка буде вищою — принаймні 1,92 м. У фіналі змагатимуться 15 дівчат, тож попереду тривала й напружена боротьба».

Магучіх додала, що має намір боротися за медалі чемпіонату Європи.

«Насправді було дуже спекотно — 30 градусів, сьогодні найспекотніший день. Ми вирішили починати стрибати з 1,88 м, а потім одразу 1,91. Стрибнула, дуже рада. Тепер відпочину й готуватимуся до фіналу. У мене звичний розпорядок: посплю, поїм, але обов’язково ще й прогуляюся, щоб трохи витратити енергію, а потім знову відпочину. Дуже хочеться зберегти сили на фінал, адже зараз я в дуже хорошій формі й готова стрибати високо», — сказала Ярослава для «Суспільне Спорт».

Разом із Ярославою до фіналу чемпіонату Європи 2026 року вийшла ще одна українка — Ірина Геращенко. Фінал змагань відбудеться 15 серпня.

Магучіх вигравала золото на двох попередніх чемпіонатах Європи з легкої атлетики на відкритому повітрі — у 2022 та 2024 роках. Геращенко здобула бронзу на Євро-2024 у Римі.

Нагадаємо, що в серпні 2024 року на Іграх у Парижі Магучіх уперше стала олімпійською чемпіонкою. А за місяць до цього на етапі «Діамантової ліги» в Парижі Ярослава побила світовий рекорд зі стрибків у висоту, що тримався 37 років. Українка підкорила висоту 2,10 м.

Раніше Магучіх відреагувала на рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) скасувати рекомендації щодо недопуску російських спортсменів до міжнародних змагань.