Вслід за Світоліною ще дві українки вибули з великого турніру в Мадриді

Українські тенісистки Юлія Стародубцева та Дар’я Снігур завершили виступи на ґрунтовому турнірі WTA 1000 у Мадриді.

Стародубцева у другому колі зустрічалася з румункою Жаклін Крістіан. Юлія виграла перший сет (6:3), але у другій партії не реалізувала три матчболи й поступилася на тай‑брейку (6:7). У вирішальному сеті українка втратила гейм на власній подачі й не змогла відіграти відставання — 4:6.

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Снігур у другому раунді зустрілася з четвертою ракеткою світу Ігою Свьонтек. Полька не залишила шансів українці, завершивши поєдинок у двох сетах. У другій партії Снігур навіть повела 2:0 з брейком, але після цього програла шість геймів поспіль.

Таким чином, обидві українки завершили виступи на престижному тисячнику в Іспанії на стадії другого кола.

На турнірі залишилися лише дві українки — Ангеліна Калініна та Марта Костюк.

Юлія Стародубцева (Україна) — Жаклін Крістіан (Румунія) 1:2 (6:3, 6:7, 4:6)

Іга Свьонтек (Польща) — Дар’я Снігур (Україна) 2:0 (6:1, 6:2)

Раніше виступи на турнірі несподівано припинила перша ракетка України Еліна Світоліна.

Перед цим зі змагань вилетіли Даяна Ястремська та Олександра Олійникова.

Повідомлялося, що Марта Костюк перед стартом турніру в Мадриді побувала на матчі Реал — Алавес, у якому зіграв український воротар Андрій Лунін.