«З перших днів війни засуджувала Росію». Стародубцева пояснила свою участь у весіллі ексросіянки Касаткіної, через яке розгорівся скандал

Українська тенісистка Юлія Стародубцева відреагувала на критику після появи відео з весілля Дар’ї Касаткіної , де вона була помічена поруч із російськими спортсменками.

Стародубцева опублікувала пост в Instagram, у якому наголосила, що її ставлення до війни Росії проти України не змінилося. Вона додала, що від початку повномасштабного вторгнення відкрито підтримує Україну та допомагає своїй країні, хоча не вважає за потрібне постійно демонструвати це у соціальних мережах.

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«Зазвичай я не афішую своє особисте життя й ніколи не буду людиною виправдань, але з огляду на те, якого розголосу набула ця тема, було б неправильно залишити її без відповіді.

Я хочу почати з того, що від самого початку моя підтримка України залишалася непохитною й незмінною. Ще до того, як я здобула свою першу позицію в рейтингу WTA чи отримала хоч якусь публічну трибуну, коли ще навчалася в коледжі в США, — я відкрито виступала на захист України, привертала увагу до ситуації та допомагала в інші способи. Я люблю Україну. Люблю нашу культуру, нашу кухню, а найбільше — наших людей. Я щиро вірю, що українці - неймовірні, талановиті, цікаві й сильні люди. Україна — мій дім. І так буде завжди.

Я не відчуваю потреби постійно висвітлювати це в соціальних мережах — так само, як не розповідаю про трагедії та страждання, що випали на долю моєї родини.

Що для мене неприємно в даній ситуації, це коли мені говорять, як я повинна себе відчувати. Я неодноразово і чітко висловлювала свою позицію щодо війни і сподівалася, що це було зрозуміло. Водночас, я ніколи не говорила про те, як війна торкнулася мене та моєї родини, адже це щось для мене близьке і особисте. Не рахуючи мій страх про те, як це може поставити моїх близьких під ще більшу загрозу", — написала тенісистка.

Вона наголосила, що її родина постраждала від війни: рідна Нова Каховка окупована, будинки зруйновані, а дідусь тривалий час перебував у комі після атаки дрона.

«Ми всі знаємо звідки я, і що я не можу повернутися додому, бо моє рідне місто, Нова Каховка, окуповане. Будинки моїх бабусь й дідусів, де я провела велику частину свого дитинства, були зруйновані обстрілами. Мій власний дім пошкоджений ракетними уламками, розграбований і непридатний для життя. Мій дідусь боровся за життя, пролежавши 15 днів в комі після нещодавнього удару дрона по автомобілю. Безліч разів моя родина була за крок від найгіршого через безглузді щоденні атаки», — написала тенісистка.

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Стародубцева підкреслила, що приїхала на церемонію виключно через дружбу з нареченою, яка з перших днів війни відкрито засуджувала дії Кремля, підтримувала Україну, а зараз представляє Австралію.

«Хотілось би дуже підкреслити, що я б ніколи не була б друзями з будь-ким, хто в якомусь сенсі підтримує те, що відбувається в Україні.

Дарія Касаткіна — моя подруга, і вона одна з дуже небагатьох, хто з перших днів війни засуджувала Росію і підтримувала Україну. Крім того, вона нещодавно взяла австралійське громадянство і більше не виступає за Росію. Я хотіла розділити з нею цей щасливий день і відсвяткувати її весілля. Я розумію, що є люди, які незадоволені присутністю окремих гостей, але я на цьому весіллі була заради своєї подруги, а не заради її гостей.

Я не шукаю співчуття після цього допису. І знаю, що не всі мене зрозуміють. Це звернення — виключно для людей із добрим серцем, яким важливо зрозуміти, хто я є. І саме заради них я продовжуватиму підтримувати свою країну та з гордістю представляти її щоразу, коли виходитиму на корт", — написала Стародубцева.

Українські Надія Кіченок та Юлія Стародубцева у липні побували на ЛГБТ-весіллі ексросійської тенісистки Дар'ї Касаткіної, яка одружилася зі своєю партнеркою, фігуристкою Наталією Забіяко.

На весіллі українки вони перебували в компанії тенісисток із Росії та танцювали з ними під російську музику.

Українська тенісистка Олександра Олійникова розкритикувала Стародубцеву та Кіченок за танці з росіянками на весіллі Касаткіної

Раніше Касаткіна засудила війну Росії проти України. Також вона відреагувала на четверту річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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Минулого року українська тенісистка Марта Костюк потисла руку Касаткіній після матчу на турнірі в Римі.

Костюк заявила, що Дар’я — приклад того, як навіть у складних обставинах можна залишатися людиною.

Крім цього, Федерація тенісу України похвалила Касаткіну за антивоєнну позицію.