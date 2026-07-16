Танці під російську попсу. Українські тенісистки побували на ЛГБТ-весіллі ексросіянки Касаткіної та потрапили на відео з гравчинями з РФ

16 липня, 20:29
Юлія Стародубцева та Надія Кіченок (Фото: Юлія Стародубцева/Instagram)

Юлія Стародубцева та Надія Кіченок (Фото: Юлія Стародубцева/Instagram)

Колишня російська тенісистка, а нині громадянка Австралії Дар’я Касаткіна одружилася зі своєю партнеркою, фігуристкою Наталією Забіяко. 

Святкування відбулося у Греції, а серед гостей зокрема були українські тенісистки Юлія Стародубцева та Надія Кіченок.

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Також на святі було кілька спортсменок із Росії, які виступають у нейтральному статусі або під прапорами інших держав — Мірра Андрєєва, Анастасія Павлюченкова, Катерина Антипова, а також Аріна Родіонова (Австралія) та Камілла Рахімова (Узбекистан).

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Після святкування у соцмережах поширилися відео, на яких Кіченок і Стародубцева танцюють разом із російськими тенісистками під пісні російських виконавців. Зокрема, увагу користувачів привернув ролик під композицію «Люби меня, люби», де українки перебувають у компанії Мірри Андрєєвої, Анастасії Павлюченкової та Камілли Рахімової.

Instagram
Фото: Instagram
Юлія Стародубцева/Instagram
Фото: Юлія Стародубцева/Instagram
Instagram
Фото: Instagram
Юлія Стародубцева/Instagram
Фото: Юлія Стародубцева/Instagram

У січні Касаткіна стала громадянкою Австралії.

Раніше Касаткіна засудила війну Росії проти України. Також вона відреагувала на четверту річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Минулого року українська тенісистка Марта Костюк потисла руку Касаткіній після матчу на турнірі в Римі.

Костюк заявила, що Дар’я — приклад того, як навіть у складних обставинах можна залишатися людиною.

Крім цього, Федерація тенісу України похвалила Касаткіну за антивоєнну позицію.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Юлія Стародубцева Теніс Надія Кіченок

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