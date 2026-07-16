Танці під російську попсу. Українські тенісистки побували на ЛГБТ-весіллі ексросіянки Касаткіної та потрапили на відео з гравчинями з РФ
Юлія Стародубцева та Надія Кіченок (Фото: Юлія Стародубцева/Instagram)
Колишня російська тенісистка, а нині громадянка Австралії Дар’я Касаткіна одружилася зі своєю партнеркою, фігуристкою Наталією Забіяко.
Святкування відбулося у Греції, а серед гостей зокрема були українські тенісистки Юлія Стародубцева та Надія Кіченок.
Також на святі було кілька спортсменок із Росії, які виступають у нейтральному статусі або під прапорами інших держав — Мірра Андрєєва, Анастасія Павлюченкова, Катерина Антипова, а також Аріна Родіонова (Австралія) та Камілла Рахімова (Узбекистан).
Після святкування у соцмережах поширилися відео, на яких Кіченок і Стародубцева танцюють разом із російськими тенісистками під пісні російських виконавців. Зокрема, увагу користувачів привернув ролик під композицію «Люби меня, люби», де українки перебувають у компанії Мірри Андрєєвої, Анастасії Павлюченкової та Камілли Рахімової.
У січні Касаткіна стала громадянкою Австралії.
Раніше Касаткіна засудила війну Росії проти України. Також вона відреагувала на четверту річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Минулого року українська тенісистка Марта Костюк потисла руку Касаткіній після матчу на турнірі в Римі.
Костюк заявила, що Дар’я — приклад того, як навіть у складних обставинах можна залишатися людиною.
Крім цього, Федерація тенісу України похвалила Касаткіну за антивоєнну позицію.