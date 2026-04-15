«Зараз мені ближча роль за лаштунками». Світоліна відповіла, чи готова вона стати капітаном збірної України

За словами спортсменки, зараз вона займається роботою поза кортом.

«Гарне запитання, я ніколи серйозно про це не думала. Зараз мій фонд уже допомагає жіночій збірній України, ми вже три роки займаємося менеджментом команди — і це важливий крок. Наша національна федерація звернулася до нас, щоб ми могли підтримати команду. І я дуже рада, що ми займаємося цим менеджментом і тепер знаємо всю цю кухню зсередини».

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Світоліна розповіла, що Ілля Марченко зараз чудово справляється з роллю капітана.

«Що стосується ролі капітана — не знаю. Зараз у нас є чудовий капітан Ілля Марченко, який сам виступав на дуже високому рівні. У нас сильна команда підтримки, а також Сергій Стаховський як радник. Щоразу, коли я перебуваю в Україні, я тренуюся з ним; він дуже досвідчений і володіє великими знаннями як в одиночному, так і в парному тенісі. Є і тренер команди Іван Сергєєв, який теж добре виконує свою роботу. У нас фактично є три колишні гравці високого рівня, тому команда зараз працює добре.

Можливо, коли-небудь у майбутньому, але поки що мені ближча роль за лаштунками і та робота, яку робить мій фонд для підтримки збірної. Усе це працює добре і, схоже, що тенісистки також щасливі", — сказала Світоліна для ВТУ.

Зазначимо, що жіноча збірна України з тенісу здобула переконливу перемогу над командою Польщі у кваліфікації Кубка Біллі Джін Кінг і забезпечила собі місце у фінальній частині турніру 2026 року.

Раніше Світоліна відверто висловилася про виступи за збірну України.