«Я буду их бить»: Звездный украинский боксер заявил, что готов драться с россиянами 8 июня, 17:00 Александр Гвоздик (Фото:instagram.com/alex_gvozdyk)

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик заявил, что готов провести поединки с действующими обладателями титулов в его дивизионе из России Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Украинский спортсмен отметил, что он не занимается организацией поединков, а также заявил, что в его родной стране будут рады, если он будет бить россиянина.

«Во-первых, организацией боев я не занимаюсь. Во-вторых, сейчас все говорят, что не нужно боксировать или выступать на одной арене с российскими боксерами. Это сложный вопрос. С одной стороны, да, ведь если россияне боксируют, то повышают авторитет своего государства. С другой стороны, мы с ним будем не в шахматы играть, а бить друг друга. Если я буду бить россиянина, я не думаю, что кто-то будет слишком расстроен в Украине».

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«Я не знаю, как это сделать, но посмотрим, что произойдет в будущем. Мне, чтобы боксировать за титул WBA, придется все равно драться с Биволом. Я, конечно, надеюсь, что в этот раз Канело его победит. Но если не победит, то что мне делать? Мне нужно боксировать за титул. Даже если это произойдет, и он россиянин, я же иду туда с ним не обниматься, а биться», — сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу «Два Боковых».

Ранее сообщалось, что Гвоздик прибыл в Киев и сделал подарок воинам ВСУ.

Отметим, что украинец вошел в список лучших боксеров своего дивизиона по версии The Ring.