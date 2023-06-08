«С тобой никто не хочет драться». Промоутер Усика обратился с критикой к Тайсону Фьюри

8 июня, 15:38
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Усик и Фьюри (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Усик и Фьюри (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Александр Красюк, представитель чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, который проведет бой с Дюбуа, высказался о обладателе титула WBC Тайсоне Фьюри.

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По словам промоутера, ему обидно, что Фьюри не может найти себе соперника из-за своей высокой самооценки.

«Тайсон Фьюри — это генератор случайных мыслей. Я не могу сказать больше ничего. Жаль наблюдать, когда боец такого уровня настолько расстроен. Фьюри ищет соперника, но никого не может найти. Тайсон на вершине мира, как он сам считает, но никто не хочет с ним драться. Никто. Ты настолько велик? Ты настолько силен? Все тебя боятся? Нет. В чем же причина?

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Профессиональный бокс — коммерческий вид спорта. Если боец выходит на ринг и дерется за титул в супертяжелом весе, ему соответствующим образом должны заплатить за это. Если он дерется с большой звездой, то ему должны заплатить как сопернику большой звезды".

Промоутер Усика добавил, что Тайсону нужно измениться и относиться с уважением к соперникам.

«Фьюри должен пересмотреть свой подход. Если он хочет, чтобы фанаты видели его в больших боях, ему нужно относиться к другим с уважением, особенно к тем, кто делит с ним ринг. В противном случае он окажется забыт в истории бокса», — сказал Красюк Seconds Out.

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Ранее сообщалось, что Александр Красюк ответил на заявление промоутера Дюбуа.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри

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