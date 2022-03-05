В активе уже семь наград. Украина возглавила медальный зачет Паралимпиады-2022 в Пекине
Паралимпийские игры-2022 в Пекине будут проходить до 13 марта (Фото:REUTERS/Issei Kato)
Украина возглавила медальный зачет зимних Паралимпийских игр-2022 в Пекине по итогам первого соревновательного дня.
«Сине-желтые» уже завоевали в столице Китая семь наград: три золотые, три серебряные и одну бронзовую.
Больше добыли лишь хозяева Паралимпиады. Однако они имеют в своем активе лишь два золота, также на их счету три серебра и три бронзы.
На третьем месте в медальном зачете расположилась Канада. Ее спортсмены завоевали по одной золотой, серебряной и бронзовой наградах.
Топ-10 медального зачета Паралимпиады-2022
Паралимпийские игры-2022 в Пекине будут проходить до 13 марта.
Ранее Украина заняла шестое место в медальном зачете летней Паралимпиады-2020 в Токио.
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