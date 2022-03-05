В активе уже семь наград. Украина возглавила медальный зачет Паралимпиады-2022 в Пекине 5 марта, 16:02 Цей матеріал також доступний українською Паралимпийские игры-2022 в Пекине будут проходить до 13 марта (Фото:REUTERS/Issei Kato)

Украина возглавила медальный зачет зимних Паралимпийских игр-2022 в Пекине по итогам первого соревновательного дня.

«Сине-желтые» уже завоевали в столице Китая семь наград: три золотые, три серебряные и одну бронзовую.

Больше добыли лишь хозяева Паралимпиады. Однако они имеют в своем активе лишь два золота, также на их счету три серебра и три бронзы.

На третьем месте в медальном зачете расположилась Канада. Ее спортсмены завоевали по одной золотой, серебряной и бронзовой наградах.

Топ-10 медального зачета Паралимпиады-2022

Фото: paralympic.org

Паралимпийские игры-2022 в Пекине будут проходить до 13 марта.

Ранее Украина заняла шестое место в медальном зачете летней Паралимпиады-2020 в Токио.

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