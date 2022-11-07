«Почему бы и нет?». Непобежденный чемпион мира по боксу из России заявил о готовности провести бой с Усиком

7 ноября, 18:17
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31-летний Бивол на профессиональном ринге провел 21 поединок (Фото:Дмитрий Бивол via Instagram)

31-летний Бивол на профессиональном ринге провел 21 поединок (Фото:Дмитрий Бивол via Instagram)

Непобежденный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA россиянин Дмитрий Бивол заявил о готовности провести бой с украинским обладателем пяти поясов в супертяжелом дивизионе Александром Усиком.

О возможном поединке против уроженца Симферополя представитель РФ высказался в интервью YouTube-каналу Behind the Gloves.

«Возможно, однажды… Кто знает? Я не знаю. Возможно. Возможно, я наберу больше веса и буду чувствовать себя отлично. Почему бы и нет?» — сказал россиянин.

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31-летний Бивол на профессиональном ринге провел 21 поединок и одержал 21 победу.

На счету 35-летнего Усика 20 боев в карьере. Все они завершились победами украинца.

Ранее российский боксер Матвей Коробов рассказал, как побеждал Усика в 2006 году на чемпионате Европы.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Бокс Александр Усик

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