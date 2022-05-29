Потенциальный соперник Ломаченко. Американский чемпион брутально нокаутировал соперника — видео

29 мая, 11:55
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Для Дэвиса эта победа стала 27-й в карьере (Фото:Фото: Джервонта Дэвис via Instagram)

Для Дэвиса эта победа стала 27-й в карьере (Фото:Фото: Джервонта Дэвис via Instagram)

Чемпион мира по боксу в легком весе по версии WBA американец Джервонта Дэвис победил своего соотечественника Роландо Ромеро и защитил свой пояс.

Поединок был завершен досрочно в шестом раунде. Джервонта попал мощнейшим ударом левой в подбородок сопернику, после чего тот оказался на канвасе.

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Роландо смог все же подняться на ноги после падения, однако рефери остановил поединок ввиду того, что Ромеро не смог отойти от нокдауна.

Видео дня
https://twitter.com/CBSSports/status/1530773382437945346

Для Дэвиса эта победа стала 27-й в карьере в 27 боях. Ромеро проиграл впервые на профессиональном ринге. Он также выиграл 14 поединков.

Ранее Джервонта неоднократно изъявлял желание провести бой против звездного украинца Василия Ломаченко.

Сообщалось, что Дэвис победил мексиканца Лео Санту Круса «смертельным нокаутом».

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Теги:   Бокс Видео Нокаут

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