Легендарный Мейвезер побил непобедимого боксера в выставочном поединке — видео 22 мая, 16:43 Цей матеріал також доступний українською Мейвезер отправил Мура в нокдаун, однако победителя объявлено не было (Фото:InAbuDhabi via Twitter)

45-летний американский экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший провел выставочный поединок в Дубае против своего соотечественника Дона Мура.

Боксеры провели на ринге все предусмотренные регламентом восемь раундов по две минуты.

У Мейвезера не было проблем с Муром, а во время боя еще и успевал веселить публику. Боксер шутил с комментаторами, а перед седьмым раундом потанцевал на ринге с ринг-герл с табличкой.

Видео дня

В заключительном раунде Мейвезер отправил Мура в нокдаун, но после окончания боя победитель объявлен не был.

Полное видео боя

Обзор боя

Следует отметить, что Мур провел на профессиональном ринге 19 поединков, 18 из которых выиграл и однажды поединок с его участием завершилось вничью.

Мейвезер также не потерпел ни одного поражения во время карьеры, выиграв все 49 поединков.

После поединка Мейвезер пообещал провести еще один бой до конца года.

«Соперник? Это секрет. Я не хочу выпускать кота из мешка сейчас. У нас есть оппонент, и я встречусь с ним. Также я хочу, чтобы бой прошел в ОАЭ», — приводит слова Мейвезера Boxing Scene.



Ранее сообщалось, что блоггер Логан Пол выстоял в выставочном бою против Флойда Мейвезера.



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