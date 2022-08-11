«Спаррингом я остался доволен». Российский экс-чемпион мира по боксу рассказал, как его избивал Владимир Кличко

11 августа, 13:51
Гассиев — бывший чемпион мира в первом тяжелом весе (Фото:Мурат Гассиев via Instagram)

Гассиев — бывший чемпион мира в первом тяжелом весе (Фото:Мурат Гассиев via Instagram)

Российский боксер Мурат Гассиев рассказал о своих спаррингах с легендарным украинцем Владимир Кличко.

Информацией о тренировках с бывшим доминатором в супертяжелом дивизионе дагестанец поделился в интервью YouTube-каналу Ушатайка.

«Честно сказать, особо ничего не вышло. Он очень хорошо пользовался своими данными, двигался, контролировал сражение джебом. Даже если бы он все 10−12 раундов меня избивал, то это только хороший опыт для меня.

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Какой-то тренер говорил, что он меня избил — я этого тоже не отрицаю. Спаррингом я остался доволен, потому что с таким боксером разделить ринг — большая честь", — сказал Мурат.

Гассиев — бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям IBF и WBA. Титулы он потерял, проиграв другому украинцу — Александру Усику. Для россиянина это единственное поражение в карьере.

Ранее о спарринге Кличко и Гассиева рассказал украинский боксер Сергей Радченко.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Владимир Кличко Бокс Тренировки Мурат Гассиев

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