«Именно ты — неонацист». Российский чемпион по боксу дал жесткий ответ пропагандисту Соловьеву 4 мая, 12:00 Цей матеріал також доступний українською Ранее Соловьев жестко осудил жителей Екатеринбурга (Фото:нв)

Олимпийский чемпион по боксу россиянин Егор Мехонцев дал жесткий ответ кремлевскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, который ранее назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты, породившей подонков».

Слова титулованного спортсмена приводит e1.ru.

«Я вот что хочу сказать, Владимир Рудольфович, вы там на телевидении все сошли с ума. Это вы тот человек, который оскорбляет людей по географическому признаку.

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Завтра вы будете оскорблять людей по национальному признаку, а послезавтра вы пойдете убивать и грабить. Именно вы — тот неонацист, о которых вы говорите! Вы — негодяи!" - сказал Егор.

Мехонцев — олимпийский чемпион Лондона-2012, чемпион мира и двукратный чемпион Европы.

Ранее Соловьев жестко осудил жителей Екатеринбурга после того, как студенты Уральского архитектурно-художественного университета выступили против баннера с рашистским символом Z на здании вуза.

Позже пропагандист вступил в словесную перепалку с уральскими политиками и чиновниками.

Ранее российский боец смешанных единоборств (MMA) Вячеслав Василевский высмеял угрозы Соловьева в адрес спортивного журналиста Василия Уткина.

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