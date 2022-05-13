Президент Федерации бокса Украины получил награду из рук скандального россиянина, который организовывал бои в Крыму — видео

13 мая, 16:21
Цей матеріал також доступний українською
Кремлев — владелец российского спортивного патриотического клуба Волк (Фото:Фото: РИА Новости)

Кремлев — владелец российского спортивного патриотического клуба Волк (Фото:Фото: РИА Новости)

Президент федерации бокса Украины (ФБУ) Владимир Продивус получил награду из рук главы Международной ассоциации бокса (AIBA) россиянина Умара Кремлева.

Вручение состоялось во время заседания Конгресса AIBA. Продивус был одним из деятелей, кто получил награду.

Кремлев с 2017 по 2020 год возглавлял Федерацию бокса России. В 2015 году он организовывал боксерский турнир в Крыму.

Видео дня
Читайте также:
«Поверили не слухам, а четкой программе». В Федерации бокса Украины прокомментировали поддержку россиянина, проводившего турниры в Крыму

Ранее Умар предлагал сменить гражданство звездным украинцам Александру Усику и Василию Ломаченко.

Кремлев — также владелец российского спортивного патриотического клуба Волк и меценат Серпуховского патриотического клуба имени князя Владимира Храброго, где детей обучают военным навыкам.

Сообщалось, что ФБУ поддержала кандидатуру россиянина во время выборов президента AIBA.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Евгений Нещерет

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Бокс Видео

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X