Президент Федерации бокса Украины получил награду из рук скандального россиянина, который организовывал бои в Крыму — видео 13 мая, 16:21 Цей матеріал також доступний українською Кремлев — владелец российского спортивного патриотического клуба Волк (Фото:Фото: РИА Новости)

Президент федерации бокса Украины (ФБУ) Владимир Продивус получил награду из рук главы Международной ассоциации бокса (AIBA) россиянина Умара Кремлева.



Вручение состоялось во время заседания Конгресса AIBA. Продивус был одним из деятелей, кто получил награду.

Кремлев с 2017 по 2020 год возглавлял Федерацию бокса России. В 2015 году он организовывал боксерский турнир в Крыму.

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Ранее Умар предлагал сменить гражданство звездным украинцам Александру Усику и Василию Ломаченко.

Кремлев — также владелец российского спортивного патриотического клуба Волк и меценат Серпуховского патриотического клуба имени князя Владимира Храброго, где детей обучают военным навыкам.

Сообщалось, что ФБУ поддержала кандидатуру россиянина во время выборов президента AIBA.

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