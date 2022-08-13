Непобежденный украинский боксер выиграл у экс-соперника Кличко — видео 13 августа, 18:44 Восемь боев Шевадзуцкий выиграл нокаутом (Фото:Игорь Шевадзуцкий via Instagram)

Украинский боксер супертяжелого веса Игорь Шевадзуцкий решением судей победил опытного американца Кевина Джонсона.



Бой состоялся сегодня, 13 августа, в Гамбурге. Украинец доминировал на протяжении всех восьми раундов, что и отразилось на судейском решении.

Для 32-летнего Шевадзуцкого это десятая победа в десяти поединках на профессиональном ринге. Восемь боев он выиграл нокаутом.

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42-летний Джонсон проиграл в 20-й раз в карьере. На счету американца также 35 побед и одна ничья.

Интересно, что ранее Кевин решением судей также проигрывал двум другим украинцам — Виталию Кличко и Александру Захожему. Причем от первого из них он потерпел дебютное поражение в карьере.

Ранее Шевадзуцкий нокаутом победил грузина Паата Адуашвили.

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