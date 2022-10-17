«Было недопонимание во многих вещах». Украинский боксер рассказал о причинах расставания Усика с экс-тренером Кличко
Джеймс Али Башир и Александр Усик (Фото:ringblogpl via Instagram)
Украинский боксер Владислав Сиренко рассказал о причинах расставания чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александра Усика с американским тренером Джеймсом Али Баширом.
Мнением о прекращении сотрудничества своего соотечественника и наставника из США 27-летний уроженец Киева поделился в интервью YouTube-каналу Два Боковых / Two Sides.
«Начнём с того, что бытовые моменты очень важные. Я уверен, что у них было недопонимание во многих вещах. Плюс, совершенно разные культуры, страны, другой менталитет. Совершенно разные люди.
Возможно, причиной прекращения сотрудничества стали какие-то бытовые моменты или что-то другое, чего мы не знаем и никогда не узнаем", — сказал Владислав.
В то же время Сиренко отметил, что у него проблем с Баширом, у которого он тренируется сейчас, нет. По словам украинца, ему комфортно работать с американским наставником.
Ранее сам Башир, который также тренировал другого легендарного украинского боксера Владимира Кличко, заявил, что не понимает, что произошло в его отношениях с Усиком и почему они расстались.