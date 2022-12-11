«Покажу ему, как его бить». Звезда российского бокса выразил желание помочь Фьюри подготовиться к бою против Усика
Бетербиев (на фото) победил Усика в одном из трех боев против украинца (Фото:Артур Бетербиев via Instagram)
Звездный российский боксер полутяжелого веса Артур Бетербиев выразил готовность помочь британскому чемпиону мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсону Фьюри подготовиться к бою против украинского обладателя пяти поясов Александра Усика.
О своем желании уроженец Дагестана заявил в интервью YouTube-каналу Frank Warren’s Queensberry Promotions.
«Я могу ударить Усика один раз, просто раз ради развлечения. Что касается помощи Фьюри в подготовке к бою, то я охотно покажу Тайсону, как бить Усика», — заявил россиянин.
Сам Бетербиев трижды встречался с украинцем на любительском уровне. В первом бою со счетом 12:10 победу одержал Артур.
Позже Александр взял у него реванш на чемпионате мира-2011 и Олимпиаде-2012 (оба раза — со счетом 17:13).
Ранее Бетербиев заявлял о желании провести бой против Усика уже в профессионалах.