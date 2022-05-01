Внук Мохаммеда Али эффектно нокаутировал соперника в первом раунде — видео

1 мая, 12:25
Цей матеріал також доступний українською
Для внука легенды мирового бокса это был всего пятый поединок в карьере (Фото:New York Post via Twitter)

Для внука легенды мирового бокса это был всего пятый поединок в карьере (Фото:New York Post via Twitter)

Нико Али Уолш, внук легенды мирового бокса Мохаммеда Али, в рамках вечера бокса в Лас-Вегасе одержал свою пятую победу в профессиональной карьере.

Очередным соперником 21-летнего представителя США стал его соотечественник Алехандро Ибарра, однако составить конкуренцию в ринге тот не смог.

Читайте также:
Внук Мохаммеда Али одержал вторую победу нокаутом в карьере — видео

Уже в первом раунде Али Уолш провел удачную комбинацию из двух ударов, после последнего из которых бой завершился. Ибарра был нокаутирован.

Видео дня
https://twitter.com/CombatmmaB/status/1520592748545515525

Для внука легенды мирового бокса это был всего пятый поединок на профессиональном ринге и пятая победа.

28-летний Ибарра потерпел второе поражение в карьере. В его активе также семь побед.

Ранее Али Уолш нокаутировал Джеремию Егера уже во втором раунде.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Евгений Нещерет

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Бокс Видео Мохаммед Али Нокаут

poster
poster
poster
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X