«Настоящая драма». Во Франции застрелили чемпиона Европы по боксу 1 мая, 16:50 Вильфрид Флорентин считался одним из самых перспективных боксеров Франции (Фото:Icon Sport/ Александр Djorovic)

Во Франции застрелили 23-летнего боксера Вильфрида Флорентина, победителя молодежного чемпионата Европы 2019 года.

Об этом сообщает L’Equipe.

Трагедия произошла утром 30 апреля в городке Бонней-сюр-Марн возле кальянного бара, где боксер работал телохранителем.

Флорентин получил два огнестрельных ранения в грудь, после чего был доставлен в больницу, но спасти боксера не удалось.

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Обстоятельства трагедии пока не установлены. Продолжается расследование по факту покушения на умышленное убийство.

«Я ошеломлен. Мне очень жаль, какой ужас. Он был отцом двоих детей. Самая большая надежда Франции. Настоящая драма», — отреагировал промоутер Джоан Зауи.



Ранее сообщалось, что бывшего американского боксера Дэнни Келли застрелили за рулем своего автомобиля.