«Мне вообще непонятна его позиция». Украинский экс-чемпион мира по боксу высказался о Ломаченко
После начала войны Ломаченко вступил в ряды терробороны (Фото:Василий Ломаченко/Instagram)
Украинский экс-чемпион мира по боксу Вячеслав Сенченко высказался о звездном соотечественнике Василии Ломаченко.
Мнением об обдном из лучших боксеров вне зависимости от весовой категории бывший полусредневес, а ныне тренер поделился в интервью YouTube-каналу Два Боковых.
«Я вообще не хочу обсуждать Ломаченко. Мне непонятна его человеческая позиция. У него многомиллионная аудитория, его знают во всем мире.
Хотя Ломаченко и пытается не сильно давать интервью, но можно сказать, что он публичный, знаменитый человек. Поэтому он должен был высказать свою точку зрения, сказать, что он думает о вторжении России. Мне вообще непонятна его позиция", — сказал Сенченко.
До 24 февраля текущего года Ломаченко часто критиковали за отсутствие с его стороны четкой позиции относительно политики РФ, направленной против его родной страны.
После начала войны между Россией и Украиной Василий вступил в ряды терробороны родного Белгород-Днестровского, отказавшись от титульного боя. При этом боксер публично так и не осудил действия РФ.
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