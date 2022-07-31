«Мне вообще непонятна его позиция». Украинский экс-чемпион мира по боксу высказался о Ломаченко

31 июля, 18:58
После начала войны Ломаченко вступил в ряды терробороны (Фото:Василий Ломаченко/Instagram)

После начала войны Ломаченко вступил в ряды терробороны (Фото:Василий Ломаченко/Instagram)

Украинский экс-чемпион мира по боксу Вячеслав Сенченко высказался о звездном соотечественнике Василии Ломаченко.

Мнением об обдном из лучших боксеров вне зависимости от весовой категории бывший полусредневес, а ныне тренер поделился в интервью YouTube-каналу Два Боковых.

«Я вообще не хочу обсуждать Ломаченко. Мне непонятна его человеческая позиция. У него многомиллионная аудитория, его знают во всем мире.

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Хотя Ломаченко и пытается не сильно давать интервью, но можно сказать, что он публичный, знаменитый человек. Поэтому он должен был высказать свою точку зрения, сказать, что он думает о вторжении России. Мне вообще непонятна его позиция", — сказал Сенченко.

До 24 февраля текущего года Ломаченко часто критиковали за отсутствие с его стороны четкой позиции относительно политики РФ, направленной против его родной страны.

После начала войны между Россией и Украиной Василий вступил в ряды терробороны родного Белгород-Днестровского, отказавшись от титульного боя. При этом боксер публично так и не осудил действия РФ.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Россия Бокс Украина-Россия Российская агрессия Василий Ломаченко Военное вторжение Украина Война в Украине

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