«Дон берет Польшу за шесть секунд». Экс-голкипер Днепра унизительным мемом высмеял Кадырова — фото
Евгений Боровик высмеял приспешника Путина (Фото:Евгений Боровик via Instagram)
Бывший голкипер Днепра и других украинских клубов Евгений Боровик с сарказмом отреагировал на угрозы Польше от кремлевского ставленника в Чечне Рамзана Кадырова.
Боровик отреагировал на дерзкое заявление Кадырова мемом, на котором тот без штанов привязан к столбу.
«Дон берет Польшу за 6 секунд», — подписал экс-вратарь фото, которое он опубликовал в Instagram.
Ранее на фоне провалов российских войск в Украине Кадыров призвал граждан РФ не ждать официального объявления общей мобилизации, а самим стать защитой режима.
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