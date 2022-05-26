«Дон берет Польшу за шесть секунд». Экс-голкипер Днепра унизительным мемом высмеял Кадырова — фото 26 мая, 14:01 Цей матеріал також доступний українською Евгений Боровик высмеял приспешника Путина (Фото:Евгений Боровик via Instagram)

Бывший голкипер Днепра и других украинских клубов Евгений Боровик с сарказмом отреагировал на угрозы Польше от кремлевского ставленника в Чечне Рамзана Кадырова.

Боровик отреагировал на дерзкое заявление Кадырова мемом, на котором тот без штанов привязан к столбу.

«Дон берет Польшу за 6 секунд», — подписал экс-вратарь фото, которое он опубликовал в Instagram.

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Фото: Евгений Боровик via Instagram

Ранее на фоне провалов российских войск в Украине Кадыров призвал граждан РФ не ждать официального объявления общей мобилизации, а самим стать защитой режима.

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