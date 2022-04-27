Манчестер Сити и Реал повторили рекорд по количеству голов в полуфиналах Лиги чемпионов — видео 27 апреля, 13:40 Цей матеріал також доступний українською Александр Зинченко отыграл весь матч (Фото:REUTERS/Craig Brough)

Манчестер Сити обыграл Реал со счетом 4:3 в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

Таким образом, команды повторили рекорд по наибольшему количеству забитых мячей в полуфиналах самого престижного клубного турнира мира.

Раньше по семь голов в ½ финала забивали всего дважды: в матчах Аякс — Бавария (5:2) в 1995 году и Ливерпуль — Рома (5:2) в 2018 году.

Видео дня

Следует отметить, что в составе Манчестера Сити весь матч отыграл украинец Александр Зинченко.

Манчестер Сити — Реал 4:3

Голы: Де Брюйне, 2, Жезус, 11, Фоден, 53, Б. Силва, 74 — Бензема, 33, 82 (пен), Винисиус, 55

Видео обзор матча

Ответный матч между Реалом и Манчестер Сити состоится в Мадриде 4 мая.

В другом полуфинале сыграют Ливерпуль и Вильярреал. Первый матч между этими командами состоится в Ливерпуле 27 апреля.

Ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов состоится 28 мая в Париже на стадионе Стад-де-Франс вместо петербургской Газпром-Арены из-за нападения России на Украину.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.