Манчестер Сити и Реал повторили рекорд по количеству голов в полуфиналах Лиги чемпионов — видео
Александр Зинченко отыграл весь матч (Фото:REUTERS/Craig Brough)
Манчестер Сити обыграл Реал со счетом 4:3 в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.
Таким образом, команды повторили рекорд по наибольшему количеству забитых мячей в полуфиналах самого престижного клубного турнира мира.
Раньше по семь голов в ½ финала забивали всего дважды: в матчах Аякс — Бавария (5:2) в 1995 году и Ливерпуль — Рома (5:2) в 2018 году.
Следует отметить, что в составе Манчестера Сити весь матч отыграл украинец Александр Зинченко.
Манчестер Сити — Реал 4:3
Голы: Де Брюйне, 2, Жезус, 11, Фоден, 53, Б. Силва, 74 — Бензема, 33, 82 (пен), Винисиус, 55
Видео обзор матча
Ответный матч между Реалом и Манчестер Сити состоится в Мадриде 4 мая.
В другом полуфинале сыграют Ливерпуль и Вильярреал. Первый матч между этими командами состоится в Ливерпуле 27 апреля.
Ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов состоится 28 мая в Париже на стадионе Стад-де-Франс вместо петербургской Газпром-Арены из-за нападения России на Украину.
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