Российские оккупанты обстреляли стадион украинского футбольного клуба — фото
Оккупанты частично разрушили одну из трибун стадиона (Фото:g-stadion.com.ua)
После обстрелов российскими оккупантами Чернигова пострадал стадион имени Юрия Гагарина.
Российская армия обстреливала в городе частный сектор и попала в стадион, в результате чего частично разрушена восточная трибуна, сообщает Час Чернігівський.
Стадион имени Юрия Гагарина — самая большая спортивная арена в Черниговской области.
Издание отмечает, что российская армия в Чернигове не только убивает людей, уничтожает жилые кварталы, но и целит по спортивным объектам.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские оккупанты концентрируют силы и средства для новой волны атак на мирные украинские города.
материалов раздела Спорт
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram та Instagram.