Российские оккупанты обстреляли стадион украинского футбольного клуба — фото

7 марта, 16:41
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Оккупанты частично разрушили одну из трибун стадиона (Фото:g-stadion.com.ua)

Оккупанты частично разрушили одну из трибун стадиона (Фото:g-stadion.com.ua)

После обстрелов российскими оккупантами Чернигова пострадал стадион имени Юрия Гагарина.

Российская армия обстреливала в городе частный сектор и попала в стадион, в результате чего частично разрушена восточная трибуна, сообщает Час Чернігівський.

cntime.cn.ua
Фото: cntime.cn.ua

Стадион имени Юрия Гагарина — самая большая спортивная арена в Черниговской области.

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Издание отмечает, что российская армия в Чернигове не только убивает людей, уничтожает жилые кварталы, но и целит по спортивным объектам.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские оккупанты концентрируют силы и средства для новой волны атак на мирные украинские города.

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Теги:   Футбол Премьер-лига Украины Десна Чернигов Война в Украине

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