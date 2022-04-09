Лукашенко ударили клюшкой по лицу во время хоккейного матча — видео
Лукашенко получил травму (Фото:Скриншот видео)
Белорусский диктатор Александр Лукашенко во время выставочного хоккейного матча получил клюшкой по лицу.
Инцидент произошел на поединке команды Лукашенко со сборной Минской области, сообщает Telegram-канал Пул Первого.
Оппонент Лукашенко не попал клюшкой по шайбе и зарядил самопровозглашенному президенту по лицу.
После полученного удара Лукашенко выехал за пределы площадки, где ему прилепили на подбородок пластырь.
Ранее сообщалось, что сборные России и Беларуси из-за военного вторжения в Украину отстранили от всех международных хоккейных турниров.
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