Лукашенко ударили клюшкой по лицу во время хоккейного матча — видео 9 апреля, 18:58 Цей матеріал також доступний українською Лукашенко получил травму (Фото:Скриншот видео)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко во время выставочного хоккейного матча получил клюшкой по лицу.

Инцидент произошел на поединке команды Лукашенко со сборной Минской области, сообщает Telegram-канал Пул Первого.

Оппонент Лукашенко не попал клюшкой по шайбе и зарядил самопровозглашенному президенту по лицу.



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После полученного удара Лукашенко выехал за пределы площадки, где ему прилепили на подбородок пластырь.

Ранее сообщалось, что сборные России и Беларуси из-за военного вторжения в Украину отстранили от всех международных хоккейных турниров.

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