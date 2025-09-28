В Бразилии выставочный поединок в тяжелом весе между экс-бойцом ММА Вандерлеем Силвой (35−14−1, 27 КО) и бывшим двукратным чемпионом мира по боксу Аселино Фрейтасом (41−2, КО 34) завершился большой схваткой между командами двух спортсменов.

50-летний Аселино одержал победу дисквалификацией из-за многочисленных нарушений правил со стороны 49-летнего соперника. После этого прямо на ринге началась массовая драка, в ходе которой Силва пропустил мощный удар, как следствие, оказался на канвасе.

OH MY GOD…



Wanderlei Silva just got knocked out COLD in a brawl after his boxing match 😳



pic.twitter.com/hEw4miYeje — Championship Rounds (@ChampRDS) September 28, 2025

Отметим, сначала Вандерлей должен был драться с другим бывшим бойцом ММА Витором Белфортом, однако тот снялся с поединка из-за сотрясения мозга, которое получил на тренировке. Силва был тяжелее Фрейтаса на 20 кг.

Добавим, что 49-летний бразилец является именитой экс-звездой смешанных боевых искусств. Вандерлей соревновался в чемпионатах Pride Fighting Championships of Japan и Ultimate Fighting Championship (UFC). Он является рекордсменом с наибольшим количеством побед, нокаутов, защит титула и самой длинной победной серией в истории PRIDE. В этом промоушене в свое время Силва был чемпионом в среднем весе и чемпионом турнира Grand Prix PRIDE. В последнее время он дрался в полутяжелом и тяжелом весе в Bellator. В прошлом году бразилец попал в Зал славы UFC.

