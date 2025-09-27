России вернули флаг и гимн на Паралимпиаду-2026: с команды полностью сняты все ограничения

Россию вернули на Паралимпиаду с национальным флагом (Фото: РИА Новости / X)

На генассамблеи, которая прошла в Сеуле, за полное восстановление членства России проголосовал 91 делегат, против — 77 делегатов, сообщается в релизе МПК.

Таким образом, российские паралимпийцы будут участвовать с флагом и гимном РФ и другими национальными атрибутами в зимних Паралимпийских играх 2026 года, сообщает ПКР.

Также все ограничения сняты и с паралимпийской сборной Беларуси.

Напомним, что обе организации были частично отстранены в 2022 году после полномасштабного вторжения.

Россию и Беларусь полностью отстранили от зимней Паралимпиады-2022 из-за полномасштабного вторжения, а на летних Паралимпийских играх-2024 они выступали в нейтральном статусе.

В то же время, Российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в зимних Олимпийских играх в Милане и Кортине-д'Ампеццо 2026 года только как «нейтральные» атлеты.