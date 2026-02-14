Вице-чемпионка Олимпиады-2026 эпично упала во время лыжной эстафеты — видео

Эбба Андерссон — шведская лыжница (Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Сегодня, 14 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 проходит розыгрыш медалей в лыжных гонках женской эстафеты 4×7,5 км.

Перед гонкой сборная Швеции была одной из главных претендентов на золотую медаль. Впрочем, шансы уменьшились после того, как на втором этапе Эбба Андерссон эпично упала на одном из спусков. Шведская спортсменка на ровном месте перевернулась через голову и потеряла одну из своих лыж, продолжив соревнования.

Кстати, сборную Украины представляют Дарья Мигаль, Анастасия Никон, Елизавета Ноприенко и София Шкатула. Сейчас нашу команду уже сняли с дистанции из-за отставания от лидеров. Ранее всех четырех украинок также сняли как коловых в скиатлоне. А в раздельном старте лучший результат показала Мигаль, которая стала 65-й.

Добавим, что на нашем сайте есть онлайн-трансляция, где можно оперативно узнать о главных событиях Олимпийских игр в Италии.

Отметим, что во время этих Игр Эбба Андерссон выиграла серебряную медаль в скиатлоне, а победу одержала шведская лыжница Фрида Карлссон, которая опередила Эббу на 51 секунду. Тройку медалисток довершила норвежка Хейди Венг.

Шведка Андерссон проводит свою третью Олимпиаду в карьере и благодаря серебряной медали получила первую личную награду. До этого 28-летняя лыжница дважды становилась медалисткой Олимпийских игр в эстафете 4×5 км в 2018 и 2022 годах, завоевав серебро и бронзу соответственно.

Ранее олимпийский чемпион Йоханнес Клебо прокомментировал победу в гонке с раздельным стартом на 10 км на Олимпийских играх-2026.

