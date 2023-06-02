«Я чувствовал себя, как Бэтмен». Боец MMA сошелся в битве с огромным аллигатором, который проник на территорию школы — видео 2 июня, 10:21 Драгичу удалось одолеть аллигатора (Фото:Скриншот видео)

Боец смешанных единоборств Майк Драгич провел поединок с необычным соперником.

Драгичу пришлось бороться с трехметровым аллигатором ан парковке возле начальной школы в американском городе Джексонвилле, штат Флорида, сообщает Foх News.

За действом с восторгом наблюдало около 200 человек.



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Сначала боец схватил пресмыкающегося за хвост, однако тот начал сопротивляться и вырвался из рук спортсмена.

Впоследствии Драгичу удалось оседлать аллигатора и схватить его за шею, после чего несколько спасателей помогли ему утихомирить рептилию.

«Я чувствовал себя, как Бэтмен», — сказал Драгич после противостояния.

Ранее сообщалось, что во время тренировки канадского клуба на поле выбежал аллигатор и напугал футболистов.