«Я чувствовал себя, как Бэтмен». Боец MMA сошелся в битве с огромным аллигатором, который проник на территорию школы — видео
Драгичу удалось одолеть аллигатора (Фото:Скриншот видео)
Боец смешанных единоборств Майк Драгич провел поединок с необычным соперником.
Драгичу пришлось бороться с трехметровым аллигатором ан парковке возле начальной школы в американском городе Джексонвилле, штат Флорида, сообщает Foх News.
За действом с восторгом наблюдало около 200 человек.
Сначала боец схватил пресмыкающегося за хвост, однако тот начал сопротивляться и вырвался из рук спортсмена.
Впоследствии Драгичу удалось оседлать аллигатора и схватить его за шею, после чего несколько спасателей помогли ему утихомирить рептилию.
«Я чувствовал себя, как Бэтмен», — сказал Драгич после противостояния.
Ранее сообщалось, что во время тренировки канадского клуба на поле выбежал аллигатор и напугал футболистов.