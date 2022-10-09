В Формуле-1 досрочно определился чемпион сезона 9 октября, 12:51 Ферстаппен — двукратный чемпион Формулы-1 (Фото:REUTERS/Issei Kato)

Нидерландский гонщик команды Ред Булл Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Японии и досрочно стал чемпионом сезона в Формуле-1.

На автодроме Сузука Ферстаппен финишировал первым, опередив своего партнера по команде Серхио Переса и Шарля Леклера из Ферарри, ставшеми вторым и третьим соответственно.

Видео дня

Следует отметить, что из-за дождя и аварии гонка задержалась более чем на два часа, а гонщики не проехали должное количество кругов, однако очки были начислены.



Победа позволила Ферстаппену стать недостижимым для конкурентов в личном зачете, где нидерландец опережает идущего вторым Леклера на 113 очков.

Результаты гонки

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 28 кругов

2. Серхио Перес (Ред Булл) +27,066

3. Шарль Леклер (Феррари) +31,763

4. Эстебан Окон (Альпин) +39,685

5. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +40,326

6. Себастьян Феттель (Астон Мартин) +46,358

7. Фернандо Алонсо (Альпин) +46,369

8. Джордж Рассел (Мерседес) +47,661

9. Николас Латифи (Уильямс) +1.10,143

10. Ландо Норрис (Макларен) +1.10,877

11. Даниэль Рикардо (Макларен) +1.12,877

12. Ланс Стролл (Астон Мартин) +1.13,904

13. Юки Цунода (Альфа Таури) +1.15,599

14. Кевин Магнуссен (Хаас) +1.26.016

15. Валттери Боттас (Альфа Ромео) +1.26,496

16. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) +1.27,043

17. Пьер Гасли (Альфа Таури) +1.28,091

18. Мик Шумахер (Хаас) +1.32,523

Сошли:

Алекс Албон (Уильямс)

Карлос Сайнс (Феррари)

Личный зачет

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 366 очков

2. Серхио Перес (Ред Булл) — 253

3. Шарль Леклер (Феррари) — 252

4. Джордж Рассел (Мерседес) — 207

5. Карлос Сайнс (Феррари) — 202

6. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — 180

7. Ландо Норрис (Макларен) — 101

8. Эстебан Оккон (Альпин) — 78

9. Фернандо Алонсо (Альпин) — 65

10. Валттери Боттас (Альфа Ромео) — 46

11. Себастьян Феттель (Астон Мартин) — 32

12. Даниэль Риккардо (Макларен) — 29

13. Пьер Гасли (Альфа Таури) — 23

14. Кевин Магнуссен (Хаас) — 22

15. Ланс Стролл (Астон Мартин) — 13

16. Мик Шумахер (Хаас) — 12

17. Юки Цунода (Альфа Таури) — 11

18. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) — 6

19. Алекс Албон (Уильямс) — 4

20. Ник де Врис (Уильямс) — 2

21. Николас Латифи (Уильямс) — 2

22. Нико Хюлькенберг (Астон Мартин) — 0

Кубок конструкторов

1. Ред Булл — 619

2. Феррари — 454

3. Мерседес — 387

4. Альпин — 143

5. Макларен — 130

6. Альфа Ромео — 52

7. Астон Мартин — 45

8. Хаас — 34

9. Альфа Таури — 34

10. Уильямс — 8

Таким образом, Ферстаппен стал двукратным чемпионом Формулы-1. Нидерландец также становился победителем сезона в 2021 году.

