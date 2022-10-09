В Формуле-1 досрочно определился чемпион сезона
Ферстаппен — двукратный чемпион Формулы-1 (Фото:REUTERS/Issei Kato)
Нидерландский гонщик команды Ред Булл Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Японии и досрочно стал чемпионом сезона в Формуле-1.
На автодроме Сузука Ферстаппен финишировал первым, опередив своего партнера по команде Серхио Переса и Шарля Леклера из Ферарри, ставшеми вторым и третьим соответственно.
Следует отметить, что из-за дождя и аварии гонка задержалась более чем на два часа, а гонщики не проехали должное количество кругов, однако очки были начислены.
Победа позволила Ферстаппену стать недостижимым для конкурентов в личном зачете, где нидерландец опережает идущего вторым Леклера на 113 очков.
Результаты гонки
1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 28 кругов
2. Серхио Перес (Ред Булл) +27,066
3. Шарль Леклер (Феррари) +31,763
4. Эстебан Окон (Альпин) +39,685
5. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +40,326
6. Себастьян Феттель (Астон Мартин) +46,358
7. Фернандо Алонсо (Альпин) +46,369
8. Джордж Рассел (Мерседес) +47,661
9. Николас Латифи (Уильямс) +1.10,143
10. Ландо Норрис (Макларен) +1.10,877
11. Даниэль Рикардо (Макларен) +1.12,877
12. Ланс Стролл (Астон Мартин) +1.13,904
13. Юки Цунода (Альфа Таури) +1.15,599
14. Кевин Магнуссен (Хаас) +1.26.016
15. Валттери Боттас (Альфа Ромео) +1.26,496
16. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) +1.27,043
17. Пьер Гасли (Альфа Таури) +1.28,091
18. Мик Шумахер (Хаас) +1.32,523
Сошли:
Алекс Албон (Уильямс)
Карлос Сайнс (Феррари)
Личный зачет
1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 366 очков
2. Серхио Перес (Ред Булл) — 253
3. Шарль Леклер (Феррари) — 252
4. Джордж Рассел (Мерседес) — 207
5. Карлос Сайнс (Феррари) — 202
6. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — 180
7. Ландо Норрис (Макларен) — 101
8. Эстебан Оккон (Альпин) — 78
9. Фернандо Алонсо (Альпин) — 65
10. Валттери Боттас (Альфа Ромео) — 46
11. Себастьян Феттель (Астон Мартин) — 32
12. Даниэль Риккардо (Макларен) — 29
13. Пьер Гасли (Альфа Таури) — 23
14. Кевин Магнуссен (Хаас) — 22
15. Ланс Стролл (Астон Мартин) — 13
16. Мик Шумахер (Хаас) — 12
17. Юки Цунода (Альфа Таури) — 11
18. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) — 6
19. Алекс Албон (Уильямс) — 4
20. Ник де Врис (Уильямс) — 2
21. Николас Латифи (Уильямс) — 2
22. Нико Хюлькенберг (Астон Мартин) — 0
Кубок конструкторов
1. Ред Булл — 619
2. Феррари — 454
3. Мерседес — 387
4. Альпин — 143
5. Макларен — 130
6. Альфа Ромео — 52
7. Астон Мартин — 45
8. Хаас — 34
9. Альфа Таури — 34
10. Уильямс — 8
Таким образом, Ферстаппен стал двукратным чемпионом Формулы-1. Нидерландец также становился победителем сезона в 2021 году.