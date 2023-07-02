Ферстаппен выиграл пятую подряд гонку Формулы-1 2 июля, 18:29 Макс Ферстаппен лидирует в личном зачете (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)

Нидерландский гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Австрии, выиграв пятую гонку Формулы-1 подряд.

Вслед за Ферстаппеном финишировал монегасский пилот Феррари Шарль Леклер, третьим стал партнер нидерландца по команде мексиканец Серхио Перес.

Эта победа стала для Ферстаппена пятой подряд и седьмой в сезоне. Он продолжает уверенно лидировать в личном зачете, опережая ближайшего преследователя Серхио Переса на 81 очко.

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Результаты гонки



Личный зачет

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 229 очков

2. Серхио Перес (Ред Булл) — 148

3. Фернандо Алонс (Астон Мартин) — 129

4. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — 108

5. Карлос Сайнс (Феррари) — 86

6. Шарль Леклер (Феррари) — 72

7. Джордж Рассел (Мерседес) — 70

8. Ланс Стролл (Астон Мартин) — 43

9. Эстебан Окон (Альпин) — 31

10. Ландо Норрис (Макларен) — 22

11. Пьер Гасли (Альпин) — 17

12. Нико Хюлькенберг (Хаас) — 9

13. Алекс Албон (Уильямс) — 7

14. Оскар Пиастри (Макларен) — 5

15. Валттери Боттас (Альфа Ромео) — 5

16. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) — 4

17. Юки Цунода (Альфа Таури) — 2

18. Кевин Магнуссен (Хаас) — 2

19. Логан Сарджент (Уильямс) — 0

20. Ник де Врис (Альфа Таури) — 0

Кубок конструкторов

1. Ред Булл — 377 очков

2. Мерседес — 178

3. Астон Мартин — 172

4. Феррари — 158

5. Альпин — 48

6. Макларен — 27

7. Хаас — 11

8. Альфа Ромео — 9

9. Уильямс — 7

10. Альфа Таури — 2

Ранее сообщалось, что голливудский актер Райан Рейнольдс купил долю во французской команде Формулы-1 Alpine.

