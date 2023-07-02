Ферстаппен выиграл пятую подряд гонку Формулы-1
Макс Ферстаппен лидирует в личном зачете (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)
Нидерландский гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Австрии, выиграв пятую гонку Формулы-1 подряд.
Вслед за Ферстаппеном финишировал монегасский пилот Феррари Шарль Леклер, третьим стал партнер нидерландца по команде мексиканец Серхио Перес.
Эта победа стала для Ферстаппена пятой подряд и седьмой в сезоне. Он продолжает уверенно лидировать в личном зачете, опережая ближайшего преследователя Серхио Переса на 81 очко.
Результаты гонки
Личный зачет
1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 229 очков
2. Серхио Перес (Ред Булл) — 148
3. Фернандо Алонс (Астон Мартин) — 129
4. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — 108
5. Карлос Сайнс (Феррари) — 86
6. Шарль Леклер (Феррари) — 72
7. Джордж Рассел (Мерседес) — 70
8. Ланс Стролл (Астон Мартин) — 43
9. Эстебан Окон (Альпин) — 31
10. Ландо Норрис (Макларен) — 22
11. Пьер Гасли (Альпин) — 17
12. Нико Хюлькенберг (Хаас) — 9
13. Алекс Албон (Уильямс) — 7
14. Оскар Пиастри (Макларен) — 5
15. Валттери Боттас (Альфа Ромео) — 5
16. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) — 4
17. Юки Цунода (Альфа Таури) — 2
18. Кевин Магнуссен (Хаас) — 2
19. Логан Сарджент (Уильямс) — 0
20. Ник де Врис (Альфа Таури) — 0
Кубок конструкторов
1. Ред Булл — 377 очков
2. Мерседес — 178
3. Астон Мартин — 172
4. Феррари — 158
5. Альпин — 48
6. Макларен — 27
7. Хаас — 11
8. Альфа Ромео — 9
9. Уильямс — 7
10. Альфа Таури — 2
Ранее сообщалось, что голливудский актер Райан Рейнольдс купил долю во французской команде Формулы-1 Alpine.