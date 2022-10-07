Имел проблемы с психикой. Известный экс-биатлонист покончил жизнь самоубийством — СМИ 7 октября, 14:41 Халленбартера считают одним из лучших биатлонистов в истории Швейцарии (Фото:biathlon.com.ua)

Известный швейцарский экс-биатлонист Симон Халленбартер покончил жизнь самоубийством, сообщает Neue Zürcher Zeitung.



Бывшему спортсмену было 43 года. В последнее время у него были проблемы с психикой.

Халленбартер начинал карьеру в качестве лыжника. Был призером чемпионата Швейцарии в этом виде спорта.

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Позже он перешел в биатлон. Симон принимал участие в трех Олимпиадах и восьми чемпионатах мира.

Карьеру он завершил в 2014 году. Его считают одним из лучших биатлонистов в истории Швейцарии.

Сообщалось, что бывший баскетболист НБА Шон Брэдли, которого парализовало ниже груди после дорожно-транспортного происшествия, заявил, что задумывается о суициде.