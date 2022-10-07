Имел проблемы с психикой. Известный экс-биатлонист покончил жизнь самоубийством — СМИ
Халленбартера считают одним из лучших биатлонистов в истории Швейцарии (Фото:biathlon.com.ua)
Известный швейцарский экс-биатлонист Симон Халленбартер покончил жизнь самоубийством, сообщает Neue Zürcher Zeitung.
Бывшему спортсмену было 43 года. В последнее время у него были проблемы с психикой.
Халленбартер начинал карьеру в качестве лыжника. Был призером чемпионата Швейцарии в этом виде спорта.
Позже он перешел в биатлон. Симон принимал участие в трех Олимпиадах и восьми чемпионатах мира.
Карьеру он завершил в 2014 году. Его считают одним из лучших биатлонистов в истории Швейцарии.
Сообщалось, что бывший баскетболист НБА Шон Брэдли, которого парализовало ниже груди после дорожно-транспортного происшествия, заявил, что задумывается о суициде.